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США ввели новые санкции против Китая, РФ, Ирака и Турции

Вторник, 25 февраля 2020, 23:34
США ввели новые санкции против Китая, РФ, Ирака и Турции

Соединенные Штаты ввели новые санкции против 13 юридических и физических лиц в Китае, Ираке, России и Турции.

Источник: заявление Госдепа

Детали: Санкции вводятся в соответствии с Законом о нераспространении ядерного оружия в Иране, КНДР и Сирии. Они включают ограничения против 5-ти юридических/физических лиц в Китае и Турции. В то же время в заявлении не указано против каких именно компаний или лиц из России и Ирака вводят ограничения.

Таким образом США хотят наказать государства, которые поддерживают ракетную программу Ирана. Отмечается, что Соединенные Штаты будут использовать все доступные средства, чтобы помешать Ирану наращивать свой ракетный потенциал.

Соответствующим компаниям и физическим лицам ограничат возможность участвовать в государственных закупках Штатов и заниматься экспортом.

Напомним:

  • Исламская республика Иран останется участником многостороннего "ядерной соглашения", несмотря на заявления о выходе из нее.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: СШАсанкцииРосcияКитайядерное оружие
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