У Мін’юсті хочуть розглядати скарги щодо незаконної люстрації
Міністерство юстиції планує подати на розгляд парламенту законопроєкт, яким пропонується створити комісію для розгляду скарг громадян щодо неправомірної люстрації.
Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у Facebook
Пряма мова: "Ми плануємо спільно з народними депутатами опрацювати та внести законопроект, відповідно до якого буде створена комісія, що розглядатиме скарги громадян, які вважають свою люстрацію неправомірною".
Деталі: Так очільник міністерства відреагував на постанову Європейського суду з прав людини, яка стверджує, що звільнення відповідно до закону "Про очищення влади" порушили права люстрованих посадовців. Напередодні вона набула чинності.
За його словами, відомство зробить все, "щоб забезпечити права громадян та збереження механізму люстрації, хоч і в обмеженому вигляді".
"Також розглядатиметься можливість поновлення на посаді (за її наявності) та виплати різниці між втраченим та реальним заробітком", – додав міністр.
Водночас Малюська наголосив, що поновлення на посаді та виплати не будуть стосуватись осіб, чия люстрація була обґрунтованою.
Окрім того, написав міністр, ЄСПЛ не вважає повністю неправомірною люстрацію, "а лише її надмірний обсяг". "Окремі категорії громадян, на думку суду, були автоматично люстровані, хоча нічого поганого не вчиняли", – пояснив він.
Нагадаємо:
- Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію. У ньому йшлося, що український закон "Про очищення влади" порушив права українських чиновників.
- Суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.
- У середині січня Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини, який визнав норми закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини.
- Велика палата ЄСПЛ не стала задовольняти запит української сторони на розгляд справи, відтак рішення набуло чинності.