У Мін’юсті хочуть розглядати скарги щодо незаконної люстрації

Міністерство юстиції планує подати на розгляд парламенту законопроєкт, яким пропонується створити комісію для розгляду скарг громадян щодо неправомірної люстрації.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у Facebook

Пряма мова: "Ми плануємо спільно з народними депутатами опрацювати та внести законопроект, відповідно до якого буде створена комісія, що розглядатиме скарги громадян, які вважають свою люстрацію неправомірною".

Деталі: Так очільник міністерства відреагував на постанову Європейського суду з прав людини, яка стверджує, що звільнення відповідно до закону "Про очищення влади" порушили права люстрованих посадовців. Напередодні вона набула чинності.

За його словами, відомство зробить все, "щоб забезпечити права громадян та збереження механізму люстрації, хоч і в обмеженому вигляді".

"Також розглядатиметься можливість поновлення на посаді (за її наявності) та виплати різниці між втраченим та реальним заробітком", – додав міністр.

Водночас Малюська наголосив, що поновлення на посаді та виплати не будуть стосуватись осіб, чия люстрація була обґрунтованою.

Окрім того, написав міністр, ЄСПЛ не вважає повністю неправомірною люстрацію, "а лише її надмірний обсяг". "Окремі категорії громадян, на думку суду, були автоматично люстровані, хоча нічого поганого не вчиняли", – пояснив він.

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