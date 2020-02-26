В Минюсте хотят рассматривать жалобы о незаконной люстрации

Министерство юстиции планирует подать на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается создать комиссию для рассмотрения жалоб граждан касательно неправомерной люстрации.

Источник: министр юстиции Денис малюська в Facebook

Прямая речь: "Мы планируем совместно с народными депутатами проработать и внести законопроект, согласно которому будет создана комиссия, что будет рассматривать жалобы граждан, которые считают свою люстрацию неправомерной".

Детали: Так глава министерства отреагировал на постановление Европейского суда по правам человека, которое утверждает, что увольнение в соответствии с законом "Об очистке власти" нарушило права люстрованих чиновников. Накануне оно вступило в силу.

По его словам, ведомство сделает все, "чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации, хотя и в ограниченном виде".

"Также будет рассматриваться возможность восстановления в должности (при ее наличии) и выплаты разницы между утраченным и реальным заработком", – добавил министр.

В то же время Малюська подчеркнул, что восстановление в должности и выплаты не будут касаться лиц, чья люстрация была обоснованной.

Кроме того, написал министр, ЕСПЧ не считает, что полностью неправомерным люстрации, "а только чрезмерный объем". "Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстрированы, хотя ничего плохого не совершали", – объяснил он.

Напомним: