Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минюсте хотят рассматривать жалобы о незаконной люстрации

Среда, 26 февраля 2020, 00:03
В Минюсте хотят рассматривать жалобы о незаконной люстрации

Министерство юстиции планирует подать на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается создать комиссию для рассмотрения жалоб граждан касательно неправомерной люстрации.

Источник: министр юстиции Денис малюська в Facebook

Прямая речь: "Мы планируем совместно с народными депутатами проработать и внести законопроект, согласно которому будет создана комиссия, что будет рассматривать жалобы граждан, которые считают свою люстрацию неправомерной".

Детали: Так глава министерства отреагировал на постановление Европейского суда по правам человека, которое утверждает, что увольнение в соответствии с законом "Об очистке власти" нарушило права люстрованих чиновников. Накануне оно вступило в силу.

По его словам, ведомство сделает все, "чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации, хотя и в ограниченном виде".

"Также будет рассматриваться возможность восстановления в должности (при ее наличии) и выплаты разницы между утраченным и реальным заработком", – добавил министр.

В то же время Малюська подчеркнул, что восстановление в должности и выплаты не будут касаться лиц, чья люстрация была обоснованной.

Кроме того, написал министр, ЕСПЧ не считает, что полностью неправомерным люстрации, "а только чрезмерный объем". "Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстрированы, хотя ничего плохого не совершали", – объяснил он.

Напомним:

  • 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В нем говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" нарушил права украинских чиновников.
  • Суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей лишь на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занимание должностей в Коммунистической партии до 1991 года.
  • Как известно, в середине января Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.
  • Большая палата ЕСПЧ не стала удовлетворять запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение вступило в силу.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: люстрацияМинюст
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
люстрация
В Украине пропали без вести почти 24 тысячи человек, еще трое - на Херсонщине после подтопления
У Зеленского засекретили результаты люстрационной проверки замсекретаря СНБО – "Схемы"
Ермак лоббировал назначение люстрированного чиновника на должность в Одесской области – "Схемы"
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: