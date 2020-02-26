Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сурков заявив, що "України немає" і що для Донбасу бути в ній – "приниження"

Середа, 26 лютого 2020, 07:56
Сурков заявив, що України немає і що для Донбасу бути в ній – приниження

Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що "України немає, є українство" і що "Донбас не заслуговує такого приниження", як повернення до її складу.

Він не бачить іншого способу взаємодії з Україною, як силовий примус до "братерства".

Джерело: смс-інтерв'ю, яке Сурков дав директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову для сайту "Актуальные комментарии" після звільнення з Кремля

Сурков про Україну і перспективи її відносин з Росією: "України немає. Є українство. Тобто, специфічний розлад умів. Дивним чином доведене до крайніх ступенів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає чи поки ще немає?

Я, як не дивно, укрооптиміст. Тобто вважаю, що України немає поки що. Але з часом вона все-таки буде. Хохли – хлопці вперті, вони зроблять. Однак, яка саме це буде Україна, в яких межах вона буде існувати і навіть, можливо, скільки буде Україн – питання відкриті. І у вирішенні цих питань Росії так чи інакше доведеться брати участь.

Відносини з Україною ніколи простими не були, навіть коли Україна була у складі Росії. Україна для імперської і радянської бюрократії завжди була справою клопіткою. То отаман Полуботок підведе, то западенці до Гітлера перекинуться.

Примус силою до братських відносин – єдиний метод, що історично довів ефективність на українському напрямку. Не думаю, що буде винайдено якийсь інший".

Сурков про Донбас: "Донбас для мене не що, а хто. Люди, перш за все. Чудові люди. Захарченко, Ходаковський, Бородай, Пінчук, Болотов, Безлер, Толстих... Багато інших. Перепрошую, що не перерахую всіх. І що права не маю всіх назвати. І що назвав живих в одному ряду з мертвими. Вони справжні воїни.

Їх не потрібно, звісно, ідеалізувати. Різних людей війна притягує. Війна – справа каламутна, брудна. Але потрібна. Вони взялися за цю важку роботу. І впоралися.

На Донбасі, там же і на цивілці життя – не цукор. Усі його мешканці пройшли через важкі випробування. І зараз там непросто. Усі вони – герої. Як є міста-герої, так там весь народ-герой".

Відповідь на запитання, чи повернеться Донбас до складу України: "У мене недостатньо сильна уява, щоб таке уявити. Донбас не заслуговує такого приниження. Україна не заслуговує такої честі".

Про Володимира Зеленського: "Не лох. У всякому разі, в Парижі (на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" – УП) всі сприйняли його за президента... У нього легкість незвичайна в думках".

Про причини своєї відставки: "Я ж Донбасом і Україною займався в основному. Контекст змінився, скажімо так. Тобто, в результаті я мав продовжувати ними займатися. Але контекст змінився".

Деталі: Сурков уточнив, що сам попросив про відставку: "Це була чиста самоволка".

Він додав, що Володимир Соловйов із "Коммерсанта" і Олексій Венедиктов з "Ехо Москви" досить чітко описали причини його відступу з посади помічника Володимира Путіна і кураторства України.

Читайте також Курт Волкер: Росія не планує віддавати Донбас у осяжному майбутньому

Передісторія:

  • У лютому-березні 2014 року Росія анексувала Крим, скориставшись зі зміни влади й сум'яття у Києві, прикрившись незаконним "референдумом" про статус АРК.
  • Після цього Росія спровокувала збройний конфлікт на сході України, який досі підтримує морально, матеріально, фінансово і політично.
  • Російська Федерація через анексію Криму перебуває під санкціями України, Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу.
  • Росія є учасницею мирних переговорів, хоча не визнає себе стороною конфлікту.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінРосіяокупаціяДонбас
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Путін
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Зеленський: Путіну передають тільки позитивну інформацію з фронту
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...