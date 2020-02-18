Путін офіційно звільнив Суркова
Вівторок, 18 лютого 2020, 18:01
Президент Росії Володимир Путін звільнив свого помічника Владислава Суркова.
Джерело: указ Путіна на сайті Кремля
Дослівно: "Звільнити Суркова Владислава Юрійовича з посади помічника президента РФ".
Що було раніше: 24 січня Путін призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником керівника адміністрації президента. Російські ЗМІ припускали, що Козаку відійде частина обов'язків Суркова.
25 січня стало відомо, що Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку".
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Нагадаємо,
- Сурков з 2013 року, за даними багатьох джерел, відповідав за відносини Росії з Україною. Курирував бойовиків ОРДЛО на Донбасі, визначав внутрішню і кадрову політику у так званих "ЛНР" і "ДНР".
- Проросійські бойовики також визнавали, що їхні дії і координацію приїжджих росіян на тимчасово окупованому Донбасі курирує Сурков.
- Захід вважає Суркова одним із архітекторів кампанії з "приєднання Криму" до Росії у 2014 році і заборонив йому в'їзд у США і країни ЄС з березня 2014-го.
- Одним з останніх публічних заходів за участю Суркова була зустріч у Парижі в рамках Нормандської четвірки на початку грудня 2019 року: за словами глави МВС Арсена Авакова, там під час обговорення повернення Україні контролю над кордоном з РФ у помічника Путіна здали нерви.
Українська правда