Путін офіційно звільнив Суркова

Президент Росії Володимир Путін звільнив свого помічника Владислава Суркова.

Джерело: указ Путіна на сайті Кремля

Дослівно: "Звільнити Суркова Владислава Юрійовича з посади помічника президента РФ".

Що було раніше: 24 січня Путін призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником керівника адміністрації президента. Російські ЗМІ припускали, що Козаку відійде частина обов'язків Суркова.

25 січня стало відомо, що Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку".

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Нагадаємо,