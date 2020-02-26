Дубілет хоче скасувати "безглузді звіти" КМДА і ОДА для Кабміну

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що переважна більшість звітів, які Київська та обласні адміністрації готували і подавали до уряду, не потрібні, тож їх варто скасувати.

Джерело: пост Дубілета у Facebook

Пряма мова: "Ми провели аналіз, які звіти готують для Кабміну обладміністрації та КМДА на постійній основі.

Почали розбиратися з кожним звітом окремо. Досліджували, хто користується або хоча б відкриває ці звіти. Виявилося, що майже 3000 (70%) цих звітів не потрібні. Вони займають купу часу у тих, хто їх готує, але майже завжди просто накопичуються на запилених шафах без всякого сенсу".

Деталі: За словами Дубілета, система звітності накопичувалася з 1992 року. Загалом Київська та обладміністрації подали 4185 звітів.

При цьому близько 10% цих документів були не потрібні навіть офіційно, оскільки їх свого часу скасовували, але "ніби забували повідомити про це регіони".

Дубілет зазначив, що зараз разом з міністерствами та іншими органами влади скасовують "всю цю безглузду роботу". За словами міністра, частину вже скасували, а ще частину скасують "протягом 2-3 тижнів максимум".