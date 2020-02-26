Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дубилет хочет отменить "бессмысленные отчеты" КГГА и ОГА для Кабмина

Среда, 26 февраля 2020, 08:35
Дубилет хочет отменить бессмысленные отчеты КГГА и ОГА для Кабмина

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что преобладающее большинство отчетов, которые Киевская и областные администрации готовили и подавали к правительству, не нужны, поэтому их следует отменить.

Источник: пост Дубилета в Facebook

Прямая речь: "Мы провели анализ, какие отчеты готовят для Кабмина обладминистрации и КГГА на постоянной основе.

Начали разбираться с каждым отчетом отдельно. Исследовали, кто пользуется или хотя бы открывает эти отчеты. Оказалось, что почти 3000 (70%) этих отчетов не нужны. Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла".

Детали: По словам Дубилета, система отчетности накапливалась с 1992 года. В общем Киевская и обладминистрации подали 4185 отчетов.

При этом около 10% этих документов были не нужны даже официально, поскольку их в свое время отменяли, но "будто забывали сообщить об этом регионы".

Дубилет отметил, что сейчас вместе с министерствами и другими органами власти отменяют "всю эту бессмысленную работу". По словам министра, часть уже отменили, а еще часть отменят "в течение 2-3 недель максимум".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДубилетКГГАместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Дубилет
Компания Дубилета привлекла 20 миллионов долларов инвестиций
Дубилет-старший будет обжаловать новое подозрение от НАБУ
"Дело Приватбанка": Дубилету-старшему и еще двум чиновникам вручили новые подозрения
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: