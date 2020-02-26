Дубилет хочет отменить "бессмысленные отчеты" КГГА и ОГА для Кабмина

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Среда, 26 февраля 2020, 09:35

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что преобладающее большинство отчетов, которые Киевская и областные администрации готовили и подавали к правительству, не нужны, поэтому их следует отменить.

Источник: пост Дубилета в Facebook

Прямая речь: "Мы провели анализ, какие отчеты готовят для Кабмина обладминистрации и КГГА на постоянной основе.

Начали разбираться с каждым отчетом отдельно. Исследовали, кто пользуется или хотя бы открывает эти отчеты. Оказалось, что почти 3000 (70%) этих отчетов не нужны. Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла".

Детали: По словам Дубилета, система отчетности накапливалась с 1992 года. В общем Киевская и обладминистрации подали 4185 отчетов.

При этом около 10% этих документов были не нужны даже официально, поскольку их в свое время отменяли, но "будто забывали сообщить об этом регионы".

Дубилет отметил, что сейчас вместе с министерствами и другими органами власти отменяют "всю эту бессмысленную работу". По словам министра, часть уже отменили, а еще часть отменят "в течение 2-3 недель максимум".

Украинская правда
Темы: Дубилет КГГА местная власть


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