Друг "ДНР" Чичеріна запостила фото з Борисполя, прикордонники кажуть "провокація"

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Середа, 26 лютого 2020, 10:30

Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка давно відома підтримкою бойовиків на Донбасі і отримує ордени за дружбу з так званою "ДНР", запостила фото нібито з аеропорту "Бориспіль".

Джерело: пост Чичеріної у Facebook, коментарі СБУ та Держприкордонслужба "Українській правді"

Пряма мова: "Доброго ранку, Бориспіль!".

Деталі: Пізніше у коментарях на питання жителя Москви, чи Київ вже їхній, Чичеріна відповіла, що "Київ –мати міст руських, ми не залишимо міста свої".  

У Службі безпеки України повідомили "Українській правді", що Чичеріній давно заборонили в’їзд до України.

А в Держприкордонслужбі назвали фото провокацією.

Пряма мова прессекретаря ДПС Андрія Демченка: "Не можу сказати, чому вони запостили саме аеропорт "Бориспіль". Не виключено, що це якась провокація з боку або даної особи, або тих сил, які підтримують її.

Дана особа кордон України не перетинала. А якби перетинала, то вона перебуває на контролі, і її би не пустили з проставленням заборону на в’їзд на 3 роки".  

Передісторія:

  • Чичеріна відома своєю підтримкою бойовиків на Донбасі. Вона час від часу постить фото з терористами у соцмережах. І навіть отримує від них ордени.
  • У 2015 році Міністерство культури внесло співачку у перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Ірина Балачук, УП
Теми: Росія Україна кордон


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