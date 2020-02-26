Друг "ДНР" Чичерина запостила фото из Борисполя, пограничники говорят: "провокация"
Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая давно известна поддержкой боевиков на Донбассе и получает ордена за дружбу с так называемой "ДНР", запостила фото якобы из аэропорта "Борисполь".
Источник: пост Чичериной в Facebook, комментарии СБУ и Госпогранслужбы "Украинской правде"
Прямая речь: "Доброе утро, Борисполь".
Детали: Позже в комментариях на вопрос жителя Москвы, их ли уже Киев, Чичерина ответила, что "Киев –мать городов русских, мы не оставим города свои".
В Службе безопасности Украины сообщили "Украинской правде", что Чичериной давно запретили въезд в Украину.
А в Госпогранслужбе назвали фото провокацией.
Прямая речь пресс-секретаря ГПС Андрея Демченко: "Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт "Борисполь". Не исключено, что это какая-то провокация со стороны или данного лица, или тех сил, которые поддерживают ее.
Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекало, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года".
Предыстория:
- Чичерина известна своей поддержкой боевиков на Донбассе. Она время от времени постит фото с террористами в соцсетях. И получает от них ордена.
- В 2015 году Министерство культуры внесло певицу в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.