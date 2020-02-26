Друг "ДНР" Чичерина запостила фото из Борисполя, пограничники говорят: "провокация"

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Среда, 26 февраля 2020, 10:30

Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая давно известна поддержкой боевиков на Донбассе и получает ордена за дружбу с так называемой "ДНР", запостила фото якобы из аэропорта "Борисполь".

Источник: пост Чичериной в Facebook, комментарии СБУ и Госпогранслужбы "Украинской правде"

Прямая речь: "Доброе утро, Борисполь". 

Детали: Позже в комментариях на вопрос жителя Москвы, их ли уже Киев, Чичерина ответила, что "Киев –мать городов русских, мы не оставим города свои".

В Службе безопасности Украины сообщили "Украинской правде", что Чичериной давно запретили въезд в Украину.

А в Госпогранслужбе назвали фото провокацией.

Прямая речь пресс-секретаря ГПС Андрея Демченко: "Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт "Борисполь". Не исключено, что это какая-то провокация со стороны или данного лица, или тех сил, которые поддерживают ее.

Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекало, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года".

Предыстория:

  • Чичерина известна своей поддержкой боевиков на Донбассе. Она время от времени постит фото с террористами в соцсетях. И получает от них ордена.
  • В 2015 году Министерство культуры внесло певицу в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Ирина Балачук, УП
Темы: Росcия Украина граница


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