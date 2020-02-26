Жіноча збірна України здобула "золото" у стрільбі по рухомій мішені на чемпіонаті Європи

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Середа, 26 лютого 2020, 10:46

Жіноча збірна України у складі Вікторії Рибовалової, Галини Авраменко та Валентини Горчарової стала чемпіоном Європи зі стрільби з пневматичної зброї, який проходить у польському Вроцлаві.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Українки набрали в сумі 1672 очки у стрільбі по рухомій мішені з 10 метрів. Вони випередили росіянок (1650) і представниць Вірменії (1637).

Вікторія Рибовалова в цій вправі стала бронзовим призером в особистій першості.

Чемпіонат Європи триватиме до 1 березня.

Теми: спорт


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