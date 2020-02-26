Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Женская сборная Украины выиграла "золото" в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы

Среда, 26 февраля 2020, 09:46
Женская сборная Украины выиграла золото в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы

Женская сборная Украины в составе Виктории Рыбоваловой, Галины Авраменко и Валентины Горчаровой стала чемпионом Европы по стрельбе из пневматического оружия, который проходит в польском Вроцлаве.

Источник: Укринформ

Детали: Украинки набрали в сумме 1672 очка в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров. Они опередили россиянок (1650) и представительниц Армении (1637).

Виктория Рыбовалова в этом упражнении стала бронзовым призером в личном первенстве.

Чемпионат Европы продлится до 1 марта.

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
спорт
14-летний украинский картингист впервые завоевал титул чемпиона Европы
Украинские фехтовальщицы с Харлан заняли 4 место на ЧМ
После скандала с Харлан Украина требует лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: