Женская сборная Украины выиграла "золото" в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы
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Среда, 26 февраля 2020, 10:46
Женская сборная Украины в составе Виктории Рыбоваловой, Галины Авраменко и Валентины Горчаровой стала чемпионом Европы по стрельбе из пневматического оружия, который проходит в польском Вроцлаве.
Источник: Укринформ
Детали: Украинки набрали в сумме 1672 очка в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров. Они опередили россиянок (1650) и представительниц Армении (1637).
Виктория Рыбовалова в этом упражнении стала бронзовым призером в личном первенстве.
Чемпионат Европы продлится до 1 марта.
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