Женская сборная Украины выиграла "золото" в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы

Женская сборная Украины в составе Виктории Рыбоваловой, Галины Авраменко и Валентины Горчаровой стала чемпионом Европы по стрельбе из пневматического оружия, который проходит в польском Вроцлаве.

Источник: Укринформ

Детали: Украинки набрали в сумме 1672 очка в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров. Они опередили россиянок (1650) и представительниц Армении (1637).

Виктория Рыбовалова в этом упражнении стала бронзовым призером в личном первенстве.

Чемпионат Европы продлится до 1 марта.