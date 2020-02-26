Женская сборная Украины выиграла "золото" в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы

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Среда, 26 февраля 2020, 10:46

Женская сборная Украины в составе Виктории Рыбоваловой, Галины Авраменко и Валентины Горчаровой стала чемпионом Европы по стрельбе из пневматического оружия, который проходит в польском Вроцлаве.

Источник: Укринформ

Детали: Украинки набрали в сумме 1672 очка в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров. Они опередили россиянок (1650) и представительниц Армении (1637).

Виктория Рыбовалова в этом упражнении стала бронзовым призером в личном первенстве.

Чемпионат Европы продлится до 1 марта.

Темы: спорт


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