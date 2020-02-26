Зеленський запровадив День спротиву окупації Криму

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Середа, 26 лютого 2020, 11:06

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження Дня спротиву окупації Криму, який відзначатимуть 26 лютого.

Джерело: виступ президента та одного з лідерів кримськотатарського народу, депутата Верховної Ради Мустафи Джемілєва на форумі "Age of Cimea"

Пряма мова: "В цей день рівно 6 років тому у Сімферополі відбулось найбільше зібрання на підтримку цілісності та єдності нашої держави. Вшановуючи мужність та героїзм усіх учасників мітингу, сьогодні мною підписується указав про День спротиву окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополь.

Цей день буде відзначатися щорічно 26 лютого".

Деталі: За словами Зеленського, повернення Криму до України – це не просто "його мрія як президента або позиція як громадянина України" і не просто спільна мрія українців, а "це запорука безпеки на планеті, відновлення віри у міжнародне право та справедливість".

Президент також додав, що знає, що день, коли Крим повернеться додому, обов’язково настане.

Один з лідерів кримських татар Мустафа Джемілєв, виступаючи перед Зеленським, закликав кримчан "змінити страх на презирство" і чинити опір окупантам.

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Ірина Балачук, УП
Теми: Зеленський історія Крим окупація


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