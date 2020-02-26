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Зеленский сделал 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма

Среда, 26 февраля 2020, 10:06
Зеленский сделал 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Крыма, который будут отмечать 26 февраля.

Источник: выступление президента и одного из лидеров крымскотатарского народа, депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева на форуме "Age of Cimea"

Прямая речь: "В этот день ровно 6 лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь.

Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля .

Детали: По словам Зеленского, возвращение Крыма в Украину – это не просто "его мечта как президента или позиция как гражданина Украины" и не просто общая мечта украинцев, а "это залог безопасности на планете, восстановления веры в международное право и справедливость".

Президент также добавил, что знает, что день, когда Крым вернется домой, обязательно наступит.

Один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев, выступая перед Зеленским, призвал крымчан "сменить страх на презрение" и оказывать сопротивление оккупантам.

Впоследствии пресс-служба Зеленского опубликовала текст указа.

Дословно: "Установить в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, какой отмечаться ежегодно 26 февраля".

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Ирина Балачук, УП

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Темы: ЗеленскийисторияКрымоккупация
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