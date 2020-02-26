Зеленский сделал 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Крыма, который будут отмечать 26 февраля.

Источник: выступление президента на форуме "Age of Cimea"

Прямая речь: "В этот день ровно 6 лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь.

Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля .

Детали: По словам Зеленского, возвращение Крыма в Украину – это не просто "его мечта как президента или позиция как гражданина Украины" и не просто общая мечта украинцев, а "это залог безопасности на планете, восстановления веры в международное право и справедливость".

Президент также добавил, что знает, что день, когда Крым вернется домой, обязательно наступит.