Зеленський: Повернення Криму – це частина нашої національної ідеї

Президент Володимир Зеленський назвав повернення Криму частиною національної української ідеї і запевнив, що Київ не визнає анексію півострова Росією в обмін на мир на Донбасі.

Джерело: виступ президента на форумі "Age Of Crimea Forum 2020" у Києві

Пряма мова Зеленського: "Розпочати я хотів би з простих, очевидних речей – аксіом, що не потребують доведення: тиждень складається з семи днів, планета Земля кругла, а Кримі – це Україна. Наше суспільство може сперечатися щодо багатьох питань, але це не викликає жодних сварок чи сумнівів, тут українці на 100% єдині.

А отже повернення Криму – це безспірна частина нашої національної ідеї.

6 років тому Росія анексувалв Крим. 6 років наше життя змінилося: ми зрозуміли, що живемо у світі, де меморандуми, на жаль, майже нічого не варті, а система міжнародного права та світової безпеки недосконала і вразлива

Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну на Донбасі і не втрачати щодня найкращих українців. На це направлені всі наші зусилля. Та це не означає, що Крим знімається з повістки чи може стати ціною миру на Донбасі, миру в Україні.

Ми зробимо усе, щоб над Кримом знову майорів український прапор. Так, це дуже складне завдання, яке не може вирішитися, на жаль, завтра. Але є речі, які ми можемо і повинні робити вже сьогодні".

Деталі: Найперше, за словами Зеленського, – це підтримка громадян, які живуть у Криму або мають кримську реєстрацію. Він сказав, що усі роки окупації кримчани отримували українські свідоцтва про народження через складну судову процедуру, вони не можуть відкрити рахунок у банку чи взяти кредит – і лише тепер уряд активно вирішує ці проблеми.

Серед інших завдань президент назвав звільнення кримських політв’язнів і українське мовлення на Крим, комфортні КПВВ і відкриття на "Чонгарі" великого "хабу" з надання адміністративних послуг.

Зеленський додав, що домовився з президентом Туреччини про будівництво 500 квартир для переселенців – і найближчими днями обиратимуть ділянки для будівництва.

Доповнюється…