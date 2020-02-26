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Зеленський: Повернення Криму – це частина нашої національної ідеї

Середа, 26 лютого 2020, 10:12
Зеленський: Повернення Криму – це частина нашої національної ідеї
president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський назвав повернення Криму частиною національної української ідеї і запевнив, що Київ не визнає анексію півострова Росією в обмін на мир на Донбасі.

Джерело: виступ президента на форумі "Age Of Crimea Forum 2020" у Києві

Пряма мова Зеленського: "Розпочати я хотів би з простих, очевидних речей – аксіом, що не потребують доведення: тиждень складається з семи днів, планета Земля кругла, а Кримі – це Україна. Наше суспільство може сперечатися щодо багатьох питань, але це не викликає жодних сварок чи сумнівів, тут українці на 100% єдині.

А отже повернення Криму – це безспірна частина нашої національної ідеї.

6 років тому Росія анексувалв Крим. 6 років тому наше життя змінилося: ми зрозуміли, що живемо у світі, де меморандуми, на жаль, майже нічого не варті, а система міжнародного права та світової безпеки недосконала і вразлива

Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну на Донбасі і не втрачати щодня найкращих українців. На це направлені всі наші зусилля. Та це не означає, що Крим знімається з повістки чи може стати ціною миру на Донбасі, миру в Україні.

Ми зробимо усе, щоб над Кримом знову майорів український прапор. Так, це дуже складне завдання, яке не може вирішитися, на жаль, завтра. Але є речі, які ми можемо і повинні робити вже сьогодні".

Деталі: Найперше, за словами Зеленського, – це підтримка громадян, які живуть у Криму або мають кримську реєстрацію. Він сказав, що усі роки окупації кримчани отримували українські свідоцтва про народження через складну судову процедуру, їм було складно відкрити рахунок у банку чи взяти кредит – і лише тепер уряд активно вирішує ці проблеми.  

Серед інших завдань президент назвав звільнення кримських політв’язнів і українське мовлення на Крим, комфортні КПВВ і відкриття на "Чонгарі" великого "хабу" з надання адміністративних послуг.   

Зеленський додав, що домовився з президентом Туреччини про будівництво 500 квартир для переселенців – і найближчими днями обиратимуть ділянки для будівництва.

Голова держави переконаний, що настане день, коли Крим знову буде українським – і "наш чемпіон Олександр Усик проведе бій у Судаку, Джамала дасть концерт у Коктебелі, Олег Сенцов презентує нову стрічку в Ялті, а Меджліс кримськотатарського народу зможе повернутися до себе, до Сімферополя, на вулицю Шмідта, 2, у свою рідну й законну будівлю".

"Ми відзначимо цей день біля пам’ятника Лесі Українки у Ялті та Ісмаїла Гаспринського в Сімферополі. Усе це обов'язково буде. У цьому зацікавлений весь світ. Бо повноцінне закінчення війни станеться на Донбасі, а повноцінне настання миру станеться в Криму", – заявив Зеленський   

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Передісторія:

  • У лютому-березні 2014 року Росія анексувала Крим, скориставшись зі зміни влади й сум’яття у Києві, прикрившись незаконним "референдумом" щодо статусу АРК.
  • Після цього Росія спровокувала збройний конфлікт на сході України, який досі підтримує морально, матеріально, фінансово та політично.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийКриманексіявійнареінтеграція Донбасу
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