Зеленский: Возвращение Крыма – это часть нашей национальной идеи

Президент Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной украинской идеи и заверил, что Киев не признает аннексию полуострова Россией в обмен на мир на Донбассе.

Источник: выступление президента на форуме "Age Of Crimea Forum 2020" в Киеве

Прямая речь Зеленского: "Начать я хотел бы с простых, очевидных вещей – аксиом, не требующих доказательства: неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым – это Украина. Наше общество может спорить о многих вопросах, но это не вызывает никаких ссор или сомнений, здесь украинцы на 100% едины.

Следовательно возвращение Крыма – это бесспорная часть нашей национальной идеи.

6 лет назад Россия аннексировала Крым. 6 лет назад наша жизнь изменилась: мы поняли, что живем в мире, где меморандумы, к сожалению, почти ничего не стоят, а система международного права и мировой безопасности несовершенна и уязвима.

Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно лучших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не значит, что Крым снимается с повестки дня или может стать ценой мира на Донбассе, мира в Украине.

Мы сделаем все, чтобы над Крымом снова развевался украинский флаг. Да, это очень сложная задача, которая не может решиться, к сожалению, завтра. Но есть вещи, которые мы можем и должны делать уже сегодня".

Детали: В первую очередь, по словам Зеленского, – это поддержка граждан, которые живут в Крыму или имеют крымскую регистрацию. Он сказал, что все годы оккупации крымчане получали украинские свидетельства о рождении через сложную судебную процедуру, им было сложно открыть счет в банке или взять кредит – и только сейчас правительство активно решает эти проблемы.

Среди других задач президент назвал освобождение крымских политзаключенных и украинское вещание на Крым, комфортные КПВВ и открытие на "Чонгаре" большого "хаба" по предоставлению административных услуг.

Зеленский добавил, что договорился с президентом Турции о строительстве 500 квартир для переселенцев – и в ближайшие дни будут выбирать участки для строительства.

Глава государства убежден, что наступит день, когда Крым снова будет украинским – и "наш чемпион Александр Усик проведет бой в Судаке, Джамала даст концерт в Коктебеле, Олег Сенцов представит новый фильм в Ялте, а Меджлис крымскотатарского народа сможет вернуться к себе, в Симферополь на улицу Шмидта, 2, в свое родное и законное здание".

"Мы отметим этот день у памятника Леси Украинке в Ялте и Исмаила Гаспринского в Симферополе. Все это обязательно будет. В этом заинтересован весь мир. Потому полноценное войны произойдет на Донбассе, а полноценное наступление мира произойдет в Крыму", – заявил Зеленский.

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