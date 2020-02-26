Колишніх топчиновників розвідки запідозрили в корупції

1169 переглядів
Середа, 26 лютого 2020, 11:32

Детективи Національного бюро повідомили про підозру колишнім високопосадовцям Служби зовнішньої розвідки у завданні збитків державі на 2,2 млн грн.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: Слідство встановило, що підозрювані у період з серпня по грудень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, організували державну закупівлю, в результаті якої СЗРУ уклала з одним із державних підприємств договір на  постачання обладнання, якого фактично не відбулось.

При цьому за ще не отримане обладнання СЗРУ внесла повну передплату. Отримані кошти керівник ДП легалізував, перерахувавши компаніям із ознаками фіктивності.

В результаті таких дій інтересам держави в особі СЗРУ завдано 2,2 млн грн збитків, що встановлено економічною експертизою.

Йдеться про колишнього першого заступника голови СЗРУ та його підлеглого, яким інкримінують зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки.

Також підозру отримав в.о. директора державного підприємства, яке взяло участь у схемі. Йому інкримінують зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах, порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, використання підроблених документів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Теми: НАБУ розвідка корупція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Пашинський прокоментував обшуки НАБУ у себе вдома 24 лютого 2020, 23:43
Чому звільнення директора НАБУ парламентом – це гол у власні ворота. Юридичне пояснення 24 лютого 2020, 11:40
Чому останні успіхи СБУ – недоречний піар? 21 лютого 2020, 13:00
Усі новини
Головні новини
Зеленський запровадив День спротиву окупації Криму
Питання Кабміну вирішиться у найближчі два тижні – джерела
Сурков заявив, що "України немає" і що для Донбасу бути в ній – "приниження"
Кількість хворих на коронавірус в Італії за добу зросла майже на 100 осіб
Усі новини
інтерв'ю

Монро про перший 10-доларовий гонорар, старість, секс та епітафію

Культура

Як українці святкували останній тиждень перед великим постом

психологія

6 типів чоловіків, яких варто остерігатися