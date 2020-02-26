Колишніх топчиновників розвідки запідозрили в корупції

Детективи Національного бюро повідомили про підозру колишнім високопосадовцям Служби зовнішньої розвідки у завданні збитків державі на 2,2 млн грн.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: Слідство встановило, що підозрювані у період з серпня по грудень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, організували державну закупівлю, в результаті якої СЗРУ уклала з одним із державних підприємств договір на постачання обладнання, якого фактично не відбулось.

При цьому за ще не отримане обладнання СЗРУ внесла повну передплату. Отримані кошти керівник ДП легалізував, перерахувавши компаніям із ознаками фіктивності.

В результаті таких дій інтересам держави в особі СЗРУ завдано 2,2 млн грн збитків, що встановлено економічною експертизою.

Йдеться про колишнього першого заступника голови СЗРУ та його підлеглого, яким інкримінують зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки.

Також підозру отримав в.о. директора державного підприємства, яке взяло участь у схемі. Йому інкримінують зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах, порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, використання підроблених документів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.