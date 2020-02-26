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Бывших топ-чиновников разведки заподозрили в коррупции

Среда, 26 февраля 2020, 10:32
Бывших топ-чиновников разведки заподозрили в коррупции

Детективы Национального бюро сообщили о подозрении бывшим высокопоставленным чиновникам Службы внешней разведки в причиненении убытков государству на 2,2 млн грн.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: Следствие установило, что подозреваемые в период с августа по декабрь 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку, в результате которой СВРУ заключила с одним из государственных предприятий договор на поставку оборудования, которого фактически не произошло.

При этом за еще не полученное оборудование СВРУ внесла полную предоплату. Полученные средства руководитель ГП легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности.

В результате таких действий интересам государства в лице СВРУ нанесены убытки на 2,2 млн грн, что установлено экономической экспертизой.

Речь идет о бывшем заместителе председателя СВРУ и его подчиненном, которым инкриминируют злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.

Также подозрение получил и.о. директора государственного предприятия, которое приняло участие в схеме. Ему инкриминируют злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия, присвоение и растрату имущества в особо крупных размерах, нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, использование поддельных документов.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Темы: НАБУразведкакоррупция
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