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Відомого бізнесмена з Кривого Рогу знайшли застреленим у Києві

Середа, 26 лютого 2020, 11:07
Відомого бізнесмена з Кривого Рогу знайшли застреленим у Києві

Відомого підприємця з Кривого Рогу Леоніда Вульфа 25 лютого знайшли застреленим у Києві.

Джерело: спікер прокуратури Києва Надія Максимець в коментарі УП

Пряма мова: "Тіло загиблого з вогнепальним пораненням знайшли в квартирі будинку по вулиці Городецького в Києві. Двері приміщення були зачинені зсередини. Також в квартирі виявили записку. Експерти повинні з'ясувати, чи писав загиблий її сам. Також будуть призначені інші експертизи, зокрема судово-медична та балістична".

Деталі: За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції внесено відомості до ЄРДР за ст 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

За словами Максимець, на сьогодні пріоритетною версію є самогубство, але до завершення слідчих дій та отримання висновків експертів, не відкидатимуться й інші можливі версії.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: криміналКиїв
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