Известный бизнесмен из Кривого Рога найден застреленным в Киеве

Известного предпринимателя из Кривого Рога Леонида Вульфа 25 февраля нашли застреленным в Киеве.

Источник: спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в комметарии УП

Прямая речь: "Тело погибшего с огнестрельным ранением нашли в квартире дома по улице Городецкого в Киеве. Двери помещения были закрыты изнутри. Также в квартире обнаружили записку. Эксперты должны выяснить, писал ли погибший ее сам. Также будут назначены другие экспертизы, в том числе судебно-медицинская и баллистическая".

Детали: По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции внесены сведения в Единый реестр по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По словам Максимец, на сегодня приоритетной версией является самоубийство, но до завершения следственных действий и получения выводов экспертов, не будут отвергаться и другие возможные версии.