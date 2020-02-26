Известный бизнесмен из Кривого Рога найден застреленным в Киеве

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Среда, 26 февраля 2020, 12:07

Известного предпринимателя из Кривого Рога Леонида Вульфа 25 февраля нашли застреленным в Киеве.

Источник: Начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа и пресс-секретарь Печерского управления полиции Оксана Тищенко в комментарии hromadske, спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в комметарии УП

Прямая речь: "Да, нашли его мертвым вчера. Это самоубийство".

Детали: В Печерском управлении полиции отметили, что накануне вечером родственники бизнесмена нашли его мертвым в квартире и вызвали полицию.

Тело направили на экспертизу для установления окончательной причины смерти. Также на месте изъяли предмет, похожий на оружие, который также направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

В прокуратуре "Украинской правде" отметили, что версия самоубийства является приоритетной.

Темы: криминал Киев


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