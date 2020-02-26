В Україні відбулась найбільша в історії публічна утилізація горілки

У місті Винники Львівської області утилізували майже 14 тонн або понад 37 тисяч пляшок підробленої горілки вартістю близько 4 млн гривень.

Джерело: пресслужба Кабміну, Twitter HromadskeUA

Пряма мова міністра юстиції Дениса Малюськи: "Сьогодні ми знищуємо майже 14 тонн конфіскованих алкогольних напоїв, які були виготовлені незаконно. Це найбільша в історії України публічна утилізація алкоголю.

На Львівщині почалася найбільша в історії України утилізація підробленого алкоголю — знешкоджують 37 тисяч пляшок, які ще у 2014 році вилучили на Хмельниччині pic.twitter.com/pob2X8ihOB — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Невідомо, які наслідки мало б потрапляння такого "самопалу" на прилавки магазинів. Ми забезпечимо знищення цієї продукції, всі дії будуть задокументовані та зафіксовані на відео, щоб ні в кого не виникло сумнівів стосовно долі цього конфіскату".

Деталі: Знищення відбувалося за участі спецкомісії з відеофіксацією процесу.

Усі 37 тисяч пляшок з підробленим алкоголем зливають в бочки, потім цей алкоголь відвезуть на очисні споруди pic.twitter.com/9SkaeDPPTS — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Йдеться про підроблену горілку марок "Чарка золота", "Чарка срібна", "Золота пшеничка", "Лісова пісня", "Велика княгиня Ольга", "Великий князь Мономах", "Синяя лошадь", "Будьмо", "Забава", "Рідна столиця", "Максимум", яку службові особи одного із ТОВ зберігали в складському приміщенні з метою збуту.