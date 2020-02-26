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В Україні відбулась найбільша в історії публічна утилізація горілки

Середа, 26 лютого 2020, 11:20
hromadske

У місті Винники Львівської області утилізували майже 14 тонн або понад 37 тисяч пляшок підробленої горілки вартістю близько 4 млн гривень.

Джерело: пресслужба Кабміну, Twitter HromadskeUA

Пряма мова міністра юстиції Дениса Малюськи: "Сьогодні ми знищуємо майже 14 тонн конфіскованих алкогольних напоїв, які були виготовлені незаконно. Це найбільша в історії України публічна утилізація алкоголю.

Невідомо, які наслідки мало б потрапляння такого "самопалу" на прилавки магазинів. Ми забезпечимо знищення цієї продукції, всі дії будуть задокументовані та зафіксовані на відео, щоб ні в кого не виникло сумнівів стосовно долі цього конфіскату".

Деталі: Знищення відбувалося за участі спецкомісії з відеофіксацією процесу.

Йдеться про підроблену горілку марок "Чарка золота", "Чарка срібна", "Золота пшеничка", "Лісова пісня", "Велика княгиня Ольга", "Великий князь Мономах", "Синяя лошадь", "Будьмо", "Забава", "Рідна столиця", "Максимум", яку службові особи одного із ТОВ зберігали в складському приміщенні з метою збуту.

Українська правда

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