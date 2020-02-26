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В Украине состоялась крупнейшая в истории публичная утилизация водки

Среда, 26 февраля 2020, 11:20
hromadske

В городе Винники Львовской области утилизировали почти 14 тонн или более 37 000 бутылок поддельной водки стоимостью около 4 млн гривен.

Источник: пресс-служба Кабмина, Twitter HromadskeUA

Прямая речь министра юстиции Дениса Малюськи: "Сегодня мы уничтожаем почти 14 тонн конфискованных алкогольных напитков, изготовленных незаконно. Это крупнейшая в истории Украины публичная утилизация алкоголя.

Неизвестно, какие последствия имело бы попадание такого "самопала" на прилавки магазинов. Мы обеспечим уничтожение этой продукции, все действия будут задокументированы и зафиксированы на видео, чтобы ни у кого не возникло сомнений относительно судьбы этого конфиската".

Детали: Уничтожение происходило при участии спецкомиссии с видеофиксацией процесса.

Речь идет о поддельной водке марок "Рюмка золота", "Рюмка серебряная", "Золотая пшеничка", "Лесная песня", "Великая княгиня Ольга", "Великий князь Мономах", "Синяя лошадь", "Будьмо", "Забава", "Родная столица", "Максимум", которую должностные лица одного из ООО хранили в складском помещении с целью сбыта.

Украинская правда

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