В Украине состоялась крупнейшая в истории публичная утилизация водки

В городе Винники Львовской области утилизировали почти 14 тонн или более 37 000 бутылок поддельной водки стоимостью около 4 млн гривен.

Источник: пресс-служба Кабмина, Twitter HromadskeUA

Прямая речь министра юстиции Дениса Малюськи: "Сегодня мы уничтожаем почти 14 тонн конфискованных алкогольных напитков, изготовленных незаконно. Это крупнейшая в истории Украины публичная утилизация алкоголя.

На Львівщині почалася найбільша в історії України утилізація підробленого алкоголю — знешкоджують 37 тисяч пляшок, які ще у 2014 році вилучили на Хмельниччині pic.twitter.com/pob2X8ihOB — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Неизвестно, какие последствия имело бы попадание такого "самопала" на прилавки магазинов. Мы обеспечим уничтожение этой продукции, все действия будут задокументированы и зафиксированы на видео, чтобы ни у кого не возникло сомнений относительно судьбы этого конфиската".

Детали: Уничтожение происходило при участии спецкомиссии с видеофиксацией процесса.

Усі 37 тисяч пляшок з підробленим алкоголем зливають в бочки, потім цей алкоголь відвезуть на очисні споруди pic.twitter.com/9SkaeDPPTS — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Речь идет о поддельной водке марок "Рюмка золота", "Рюмка серебряная", "Золотая пшеничка", "Лесная песня", "Великая княгиня Ольга", "Великий князь Мономах", "Синяя лошадь", "Будьмо", "Забава", "Родная столица", "Максимум", которую должностные лица одного из ООО хранили в складском помещении с целью сбыта.