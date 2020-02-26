В Україну знову йдуть дощі і мокрий сніг

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Середа, 26 лютого 2020, 12:34

У найближчі дні в Україні очікується прохолодна погода з дощами та мокрим снігом.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "27 лютого у більшості областей очікується волога погода з дощами, а на Заході – з мокрим снігом. Там така фаза опадів стане можливою через похолодання до +2+6 градусів".

Деталі: Найтепліше у четвер буде на сході, півдні України та у більшості центральних областей, окрім Вінниччини – до +10+15 градусів. На решті території +4+8 градусів.

27 лютого прогнозують помірний, західний та південно-західний, вітер, на Запоріжжі, в Криму, Миколаївській, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях – сильні пориви, аж до штормових.

У Києві в четвер очікується дощ, температура повітря знизиться до +6 градусів.

За словами синоптика, до кінця тижня похолоднішає ще на кілька градусів, проте з понеділка знову потеплішає.

Українська правда
Теми: погода


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