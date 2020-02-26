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В Украине опять идут дожди и мокрый снег

Среда, 26 февраля 2020, 11:34
В Украине опять идут дожди и мокрый снег

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода с дождями и мокрым снегом.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "27 февраля в большинстве областей ожидается влажная погода с дождями, а на Западе – с мокрым снегом. Там такая фаза осадков станет возможной из-за похолодания до +2+6 градусов".

Детали: Теплее всего в четверг будет на востоке, юге Украины и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой – до +10+15 градусов. На остальной территории +4+8 градусов.

27 февраля прогнозируют умеренный, западный и юго-западный ветер, в Запорожье, Крыму, Николаевской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях – сильные порывы, до штормовых.

В Киеве в четверг ожидается дождь, температура воздуха снизится до +6 градусов.

По словам синоптика, до конца недели похолодает еще на несколько градусов, однако с понедельника снова потеплеет.

Темы: погода
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