В Украине опять идут дожди и мокрый снег

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода с дождями и мокрым снегом.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "27 февраля в большинстве областей ожидается влажная погода с дождями, а на Западе – с мокрым снегом. Там такая фаза осадков станет возможной из-за похолодания до +2+6 градусов".

Детали: Теплее всего в четверг будет на востоке, юге Украины и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой – до +10+15 градусов. На остальной территории +4+8 градусов.

27 февраля прогнозируют умеренный, западный и юго-западный ветер, в Запорожье, Крыму, Николаевской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях – сильные порывы, до штормовых.

В Киеве в четверг ожидается дождь, температура воздуха снизится до +6 градусов.

По словам синоптика, до конца недели похолодает еще на несколько градусов, однако с понедельника снова потеплеет.