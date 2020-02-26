В Украине опять идут дожди и мокрый снег

631 просмотр
Среда, 26 февраля 2020, 12:34

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода с дождями и мокрым снегом.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "27 февраля в большинстве областей ожидается влажная погода с дождями, а на Западе – с мокрым снегом. Там такая фаза осадков станет возможной из-за похолодания до +2+6 градусов".

Детали: Теплее всего в четверг будет на востоке, юге Украины и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой – до +10+15 градусов. На остальной территории +4+8 градусов.

27 февраля прогнозируют умеренный, западный и юго-западный ветер, в Запорожье, Крыму, Николаевской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях – сильные порывы, до штормовых.

В Киеве в четверг ожидается дождь, температура воздуха снизится до +6 градусов.

По словам синоптика, до конца недели похолодает еще на несколько градусов, однако с понедельника снова потеплеет.

Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Непогода на юге Украины: на женщину упал карниз, она в коме 25 февраля 2020, 19:23
Ураган сорвал крышу из казармы в Николаеве, Минобороны хочет возмещений 25 февраля 2020, 17:54
Весеннее дыхание: воздух прогреется до 14 градусов тепла 25 февраля 2020, 11:48
Все новости
Главные новости
Разумков ссорился с Зеленским – ставили друг другу ультиматумы
Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко
Зеленский сделал 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма
Вопрос Кабмина решится в ближайшие две недели – источники
Все новости
Культура

Как украинцы праздновали последнюю неделю перед великим постом

Культура

Как устроен украинский стендап

здоровье

Я все время устаю. Что это?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів