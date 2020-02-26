Під офісом Зеленського чоловік підпалив себе

На вулиці Банковій біля Офісу президента Володимира Зеленського чоловік підпалив себе.

Джерело: пресслужба поліції Києва, Офісу президента, "Інтерфакс-Україна", Facebook-сторінки "Київ.Оперативний", Bogdan Aminov

Дослівно поліція: "За словами свідків, чоловік облився невідомою речовиною та підпалив себе. Правоохоронці, котрі забезпечували правопорядок під час акції, загасили полум'я та надали потерпілому первинну медичну допомогу".

Деталі: Постраждалого з опіками госпіталізували. В ОП стверджують, що він отримав опіки легкого ступеня. Правоохоронці будуть встановлювати мотиви його вчинку.

Однак чоловік встиг розповісти журналістам на місці події, що не має відношення до акцій протесту медпрацівників, які наразі проходять під ОПУ, а підпалив себе, щоб привернути увагу до своєї проблеми.

Він представився Олександром Бурлаковим з Сумської області. За його словами, він не перший день приходить під ОПУ і намагається вирішити проблеми із земельним питанням, але влада його не чує. За його словами, чиновники не дали йому розпаювати землю.

На подію також відреагували в офісі Зеленського. Речниця президента Юлія Мендель повідомила, що відділ звернення громадян ОП вирушив на зустріч із чоловіком, аби з’ясувати питання, до яких він хотів привернути увагу.

Подія зареєстрована в Печерському управлінні поліції.

Відео події потрапило у соцмережі. Згідно з дописів полум‘я намагалися швидко загасити, але чоловік встиг отримати опіки.

Наразі місце події кільцем оточили нацгвардійці.

фото FB: Bogdan Aminov