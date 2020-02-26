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Под офисом Зеленского мужчина поджег себя

Среда, 26 февраля 2020, 12:37
Под офисом Зеленского мужчина поджег себя

На улице Банковой возле Офиса президента Владимира Зеленского мужчина поджег себя.

Источник: пресс-служба полиции Киева, Офиса президента, "Интерфакс-Украина", Facebook-страницы "Киев.Оперативный", Bogdan Aminov

Дословно полиция: "По словам свидетелей, мужчина облился неизвестным веществом и поджег себя. Правоохранители, которые обеспечивали правопорядок во время акции, потушили пламя и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь".

Детали: Пострадавшего с ожогами госпитализировали. В ОП утверждают, что он получил ожоги легкой степени. Правоохранители будут устанавливать мотивы его поступка.

Однако мужчина успел рассказать журналистам на месте происшествия, что не имеет отношения к акциям протеста медработников, которые сейчас проходят в ОПУ, а поджег себя, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

Он представился Александром Бурлаковым из Сумской области. По его словам, он не первый день приходит под ОПУ и пытается решить проблемы с земельным вопросом, но власть его не слышит. По его словам, чиновники не дали ему разделить на паи землю.

На событие также отреагировали в офисе Зеленского. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что отдел обращения граждан ОП отправился на встречу с мужчиной, чтобы выяснить вопросы, к которым он хотел привлечь внимание.

Происшествие зарегистрировано в Печерском управлении полиции.

Видео события попало в соцсети. Согласно сообщений пламя пытались быстро потушить, но мужчина успел получить ожоги.

Сейчас место происшествия кольцом окружили нацгвардейци.

 
фото FB: Bogdan Aminov
 
фото FB: Bogdan Aminov

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОфис президента
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