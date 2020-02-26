Под офисом Зеленского мужчина поджег себя
3987 просмотров
Среда, 26 февраля 2020, 13:37
В Facebook опубликовали видео якобы из-под офиса президента Владимира Зеленского, где мужчина поджег себя.
Источник: Facebook-страницы "Киев.Оперативный", Bogdan Aminov
Детали: Согласно видео и сообщений, пламя уже потушили, но мужчина успел получить серьезные ожоги.
Сейчас ему оказывают помощь правоохранители. У офиса Зеленского ожидают врачей.
Сейчас место происшествия кольцом окружили нацгвардейци.
"Украинская правда" обратилась по комментарий к правоохранителям.
Дополняется...
powered by lun.ua