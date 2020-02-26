Под офисом Зеленского мужчина поджег себя

В Facebook опубликовали видео якобы из-под офиса президента Владимира Зеленского, где мужчина поджег себя.

Источник: Facebook-страницы "Киев.Оперативный", Bogdan Aminov

Детали: Согласно видео и сообщений, пламя уже потушили, но мужчина успел получить серьезные ожоги.

Сейчас ему оказывают помощь правоохранители. У офиса Зеленского ожидают врачей.

Сейчас место происшествия кольцом окружили нацгвардейци.

"Украинская правда" обратилась по комментарий к правоохранителям.

фото FB: Bogdan Aminov

фото FB: Bogdan Aminov

Дополняется...