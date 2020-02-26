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Кабмін призначив головного санлікаря країни

Середа, 26 лютого 2020, 13:14
Кабмін призначив головного санлікаря країни
Укрінформ

Уряд призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем.

Джерело: прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання Кабінету міністрів

Пряма мова Гончарука: "Ми сьогодні для того, щоб підсилити систему, яка має запобігати проникненню на територію України цього захворювання, призначили пана Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем країни".

Деталі: Гончарук нагадав, що в Україні наразі не зафіксовано жодного випадку захворювання на новий коронавірус. Головне завдання уряду залишається не допустити проникнення на територію України цієї хвороби. Ляшко буде координувати дії органів державної влади і всіх служб для виконання цього завдання.

Пряма мова Ляшка: "Навіщо ми відновлюємо посаду державного санітарного лікаря України? Подання саме цієї особи дозволятиме встановлювати карантин на території України в разі завезення особливо небезпечних інфекцій, а також запроваджувати обмежувальні протиепідемічні заходи, як наприклад заборону проведення масових заходів, закриття дитячих, навчальних, шкільних, громадських місць у разі, якщо буде на території України, наприклад, поширення коронавірусної або іншої особливо небезпечної інфекційної хвороби.

Ми щодня будемо виходити до вас на брифінг, будемо говорити про ситуацію на пунктах пропуску, скільки було проскринінговано осіб на температурний скринінг, які результати і які заходи проводимо впродовж дня".

Що передувало: Заступник очільниці МОЗ Віктор Ляшко виїжджав у Нові Санжари Полтавської області, де місцеві жителі протестували проти розміщення у медцентрі на території селища евакуйованих з Китаю громадян. Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька перебуватиме разом з евакуйованими на обсервації протягом 2 тижнів.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівCovid-2019
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