Кабмін призначив головного санлікаря країни

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Середа, 26 лютого 2020, 14:14
Укрінформ

Уряд призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем.

Джерело: прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання Кабінету міністрів

Пряма мова: "Ми сьогодні для того, щоб підсилити систему, яка має запобігати проникненню на територію України цього захворювання, призначили пана Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем країни".

Деталі: Гончарук нагадав, що в Україні наразі не зафіксовано жодного випадку захворювання на новий коронавірус. Головне завдання уряду залишається не допустити проникнення на територію України цієї хвороби. Ляшко буде координувати дії органів державної влади і всіх служб для виконання цього завдання.

Валентина Романенко, УП
Теми: Кабінет міністрів Covid-2019


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