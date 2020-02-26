Кабмін призначив головного санлікаря країни

Уряд призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем.

Джерело: прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання Кабінету міністрів

Пряма мова: "Ми сьогодні для того, щоб підсилити систему, яка має запобігати проникненню на територію України цього захворювання, призначили пана Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем країни".

Деталі: Гончарук нагадав, що в Україні наразі не зафіксовано жодного випадку захворювання на новий коронавірус. Головне завдання уряду залишається не допустити проникнення на територію України цієї хвороби. Ляшко буде координувати дії органів державної влади і всіх служб для виконання цього завдання.