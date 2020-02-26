Кабмин назначил главного санврача страны

Правительство назначило заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабинета министров 26 февраля

Прямая речь Гончарука: "Мы сегодня для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины этого заболевания, назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны".

Детали: Гончарук напомнил, что в Украине пока не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом. Главная задача правительства остается не допустить проникновения на территорию Украины этой болезни. Ляшко будет координировать действия органов государственной власти и всех служб для выполнения этой задачи.

Прямая речь Ляшко: "Зачем мы восстанавливаем должность государственного санитарного врача Украины? Представление именно этого лица позволит устанавливать карантин на территории Украины в случае завоза особо опасных инфекций, а также вводить ограничительные противоэпидемические меры, например запрет проведения массовых мероприятий, закрытие детских, учебных, школьных, общественных мест в случае, если на территории Украины, например, будет распространение коронавирусной или другой особо опасной инфекционной болезни.

Мы ежедневно будем выходить к вам на брифинг, будем говорить о ситуации на пунктах пропуска, сколько лиц прошло температурный скрининг, какие результаты и какие меры проводим в течение дня".

Что предшествовало: Замглавы Минздрава Виктор Ляшко выезжал в Новые Санжары Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения в медцентре на территории поселка эвакуированных из Китая граждан. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая будет находиться вместе с эвакуированными на обсервации в течение 2 недель.