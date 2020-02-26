Кабмин назначил главного санврача страны

Правительство назначило заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабинета министров 26 февраля

Прямая речь: "Мы сегодня для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины этого заболевания, назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны".

Детали: Гончарук напомнил, что в Украине пока не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом. Главная задача правительства остается не допустить проникновения на территорию Украины этой болезни. Ляшко будет координировать действия органов государственной власти и всех служб для выполнения этой задачи.