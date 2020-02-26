Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин назначил главного санврача страны

Среда, 26 февраля 2020, 13:14
Кабмин назначил главного санврача страны
Укринформ

Правительство назначило заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабинета министров 26 февраля

Прямая речь Гончарука: "Мы сегодня для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины этого заболевания, назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны".

Детали: Гончарук напомнил, что в Украине пока не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом. Главная задача правительства остается не допустить проникновения на территорию Украины этой болезни. Ляшко будет координировать действия органов государственной власти и всех служб для выполнения этой задачи.

Прямая речь Ляшко: "Зачем мы восстанавливаем должность государственного санитарного врача Украины? Представление именно этого лица позволит устанавливать карантин на территории Украины в случае завоза особо опасных инфекций, а также вводить ограничительные противоэпидемические меры, например запрет проведения массовых мероприятий, закрытие детских, учебных, школьных, общественных мест в случае, если на территории Украины, например, будет распространение коронавирусной или другой особо опасной инфекционной болезни.

Мы ежедневно будем выходить к вам на брифинг, будем говорить о ситуации на пунктах пропуска, сколько лиц прошло температурный скрининг, какие результаты и какие меры проводим в течение дня".

Что предшествовало: Замглавы Минздрава Виктор Ляшко выезжал в Новые Санжары Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения в медцентре на территории поселка эвакуированных из Китая граждан. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая будет находиться вместе с эвакуированными на обсервации в течение 2 недель.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: