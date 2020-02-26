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Офіс президента розглядає на посаду міністра "сірого кардинала" МЗС часів Януковича

Середа, 26 лютого 2020, 13:54
Офіс президента розглядає на посаду міністра сірого кардинала МЗС часів Януковича

В Офісі президента України розглядають нових кандидатів на посаду міністра закордонних справ, і одним із них є "сірий кардинал" МЗС часів Януковича Руслан Демченко.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

"Вже з місяць у МЗС та у ОПУ говорять про те, що одним з кандидатів є Руслан Михайлович Демченко. І це не просто чутки", - написав він.

Рішення щодо Демченка не ухвалено, і невідомо, чи він сам погодиться на цю посаду, але нинішній міністр Вадим Пристайко з великою ймовірністю не залишиться у новому складі Кабміну.

Демченко з липня минулого року працює радником президента Володимира Зеленського. Він опікується питаннями Мінського процесу, до вирішення яких також залучений глава Офісу президента Андрій Єрмак. Раніше Демченко був радником п'ятого президента Петра Порошенка.

Демченко - колишній глава протоколу та офісу президента Віктора Ющенка, на початку 2010 року він перейшов до МЗС, а після перемоги Віктора Януковича став куратором відносин України з Росією.

В часи Євромайдану в МЗС його запам’ятали як головного противника "дипломатичної фронди" - тобто тих дипломатів, які боролися проти системи і підтримували Майдан.

Демченко брав участь в історичному засіданні Кабінету міністрів від 21 листопада 2013 року. Це – той день, коли Кабмін Миколи Азарова несподівано ухвалив рішення про відмову від підписання Угоди про асоціацію.

За часів Леоніда Кожари Демченко став "сірим кардиналом" МЗС. Саме він формулював і розсилав по посольствах вимоги – хто і що має говорити на зовнішньополітичній арені.

Порошенко призначив його своїм радником вже після того, як парламент ухвалив закон про люстрацію. Адже за законом про люстрацію Демченко мав бути позбавлений права займати посади у держорганах на десятирічний термін.

Європейська правда

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Теми: МЗСЗеленський
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