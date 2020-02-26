Офис президента рассматривает на пост министра "серого кардинала" МИД Януковича

В Офисе президента Украины рассматривают новых кандидатов на должность министра иностранных дел, и одним из них является "серый кардинал" МИД при Януковиче Руслан Демченко.

Об этом написал на своей странице в Facebook редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

"Уже с месяц в МИД и в ОПУ говорят о том, что одним из кандидатов является Руслан Михайлович Демченко. И это не просто слухи", - написал он.

Решение по Демченко не принято, и неизвестно, согласится ли он сам на эту должность, но нынешний министр Вадим Пристайко с большой вероятностью не останется в новом составе Кабмина.

Демченко с июля прошлого года работает советником президента Владимира Зеленского. Он занимается вопросами Минского процесса, к решению которых также привлечен глава Офиса президента Андрей Ермак. Ранее Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко.

Демченко - бывший глава протокола и офиса президента Виктора Ющенко, в начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Во времена Евромайдана в МИД его запомнили как главного противника "дипломатической фронды" - то есть тех дипломатов, которые боролись против системы и поддерживали Майдан.

Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года. Это - тот день, когда Кабмин Николая Азарова неожиданно принял решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации.

Во времена Леонида Кожары Демченко стал "серым кардиналом" МИД. Именно он формулировал и рассылал по посольствам требования - кто и что должен говорить на внешнеполитической арене.

Порошенко назначил его своим советником уже после того, как парламент принял закон о люстрации. По этому закону Демченко должен был быть лишен права занимать должности в госорганах на десятилетний срок.

Європейська правда