Українці розповіли, що думають про майбутнє "ЛДНР" та особливий статус Донбасу

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Середа, 26 лютого 2020, 15:00

Понад 60% українців вважають, що у Конституції не потрібно затверджувати особливий статус Донбасу.

Джерело: дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року

Деталі: 62% опитаних виступають проти надання та закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей. Підтримують закріплення лише 21% респондентів.

Ще менш популярною серед них є ідея введення в Україні федеративного устрою: 68% її не підтримують, а 11% – підтримують.

Також опитані висловили думку про політичне майбутнє територій "ДНР" та "ЛНР":

  • 54% українців хотіли б, щоб ці території повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше;
  • 13% – щоб ці території повернулися під контроль України, але отримали більше незалежності від Києва;
  • 6% – щоб ці території утворили автономію у складі України;
  • 5% – щоб ці території відокремилися від України і стали незалежними державами;
  • 3% – щоб ці території відокремилися від України і увійшли до складу Російської Федерації.
 

Довідково: Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда
Теми: Донбас опитування


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