Украинцы рассказали, что думают о будущем "ЛДНР" и особом статусе Донбасса

Более 60% украинцев считают, что в Конституции не нужно утверждать особый статус Донбасса.

Источник: исследование, проведенное социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020

Детали: 62% опрошенных выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Поддерживают закрепление лишь 21% респондентов.

Еще менее популярной среди них является идея введения в Украине федеративного устройства: 68% ее не поддерживают, а 11% - поддерживают.

Также опрошенные высказали мнение о политическом будущем территорий "ДНР" и "ЛНР":

54% украинцев хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше;

13% - чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева;

6% - чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины;

5% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами;

3% - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.

Справка: Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.