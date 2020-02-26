Україна тестуватиме громадян на коронавірус системами російського походження – нардеп

За словами народної депутатки "Голосу" Олександри Устінової, Україна збирається тестувати громадян на коронавірус неперевіреними тест-системами російського походження.

Джерело: Facebook-сторінка Устінової

Пряма мова: "Всі пропустили рішення РНБО по коронавірусу в Україні в якому чорним по білому написана назва компанії, в якої збираються закуповувати тест-системи для українців, начебто українського походження.

От тільки в рішенні РНБО спеціально зроблені помилки в назві компанії та прізвищі керівника, щоб ніхто не зміг знайти, хто це і де це. Замість ДіАген - написали - ДіОген, а замість ЯрИш – ЯрОш.

Це було зроблено, щоб ніхто не зміг знайти компанію, яка буде виробляти начебто вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу".

знімок рішення надали джерела "УП"

Деталі: За її словами, компанія "ДіАген" має такий же стосунок до виробництва тест-систем, як вона до космосу, а офіційне обличчя компанії - Олександр Коляда, лише ширма.

знімок рішення надали джерела "УП"

Устінова пише, що компанією "ДіАген" володіє "Редвуд ЛТД", яка була створена декілька років тому і зареєстрована в спальному районі Києва на підставну особу вірніше "довірену" особу - колишнього директора юридичного департаменту російської компанії "Євросеть" Тетяни Звездогляд.

За інформацією нардепки, справжні бенефіціари "Редвуд ЛТД" з Російської Федерації з 24 лютого знаходяться в Україні.

Вона вважає, що займається цим питанням заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов.

Нардеп стверджує, що по лікарням в регіонах вже пішов лист від компанії про готовність продавати текст системи по 6 тис. грн + реагенти російського походження "Реверта - L" і "РИБО-преп", виробництва компанії AmpliSens, РФ.

Устінова зазначає, що ці тест-системи взагалі не тестувалися на інфікованих пацієнтах: "Нам з вами під видом українського виробника намагаються втюхати нікому невідомі не протестовані системи російського походження, від компанії, яка ніколи таким не займалася і має російський слід".