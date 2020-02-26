Україна тестуватиме громадян на коронавірус системами російського походження – нардеп

За словами народної депутатки "Голосу" Олександри Устінової, Україна збирається тестувати громадян на коронавірус неперевіреними тест-системами російського походження. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що компанії, які створюватимуть тест-системи українські інша справа прекурсори, які можуть використовувати.

Джерело: Facebook-сторінка Устінової, коментарі засновника "Діагена" Олександра Коляди та Олексія Данілова "Українській правді"

Пряма мова: "Всі пропустили рішення РНБО по коронавірусу в Україні в якому чорним по білому написана назва компанії, в якої збираються закуповувати тест-системи для українців, начебто українського походження.

От тільки в рішенні РНБО спеціально зроблені помилки в назві компанії та прізвищі керівника, щоб ніхто не зміг знайти, хто це і де це. Замість ДіАген - написали - ДіОген, а замість ЯрИш – ЯрОш.

Це було зроблено, щоб ніхто не зміг знайти компанію, яка буде виробляти начебто вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу".

знімок рішення надали джерела "УП"

Деталі: За її словами, компанія "ДіАген" має такий же стосунок до виробництва тест-систем, як вона до космосу, а офіційне обличчя компанії - Олександр Коляда, лише ширма.

знімок рішення надали джерела "УП"

Устінова пише, що компанією "ДіАген" володіє "Редвуд ЛТД", яка була створена декілька років тому і зареєстрована в спальному районі Києва на підставну особу вірніше "довірену" особу - колишнього директора юридичного департаменту російської компанії "Євросеть" Тетяни Звездогляд.

За інформацією нардепки, справжні бенефіціари "Редвуд ЛТД" з Російської Федерації з 24 лютого знаходяться в Україні.

Вона вважає, що займається цим питанням заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов.

Нардеп стверджує, що по лікарням в регіонах вже пішов лист від компанії про готовність продавати текст системи по 6 тис. грн + реагенти російського походження "Реверта - L" і "РИБО-преп", виробництва компанії AmpliSens, РФ.

Устінова зазначає, що ці тест-системи взагалі не тестувалися на інфікованих пацієнтах: "Нам з вами під видом українського виробника намагаються втюхати нікому невідомі не протестовані системи російського походження, від компанії, яка ніколи таким не займалася і має російський слід".

Уточнено: Пізніше у редакцію зателефонував секретар РНБО Олексій Данілов, який зазначив, що інформація не відповідає дійсності. Він спростував слова Устінової про "рішення РНБО". За його словами, "там чорним по білому написано": "Протокольне рішення міжвідомчої наради, за підсумками якої запропонували лише певні рекомендації".

Пряма мова Данілова: "Ці лабораторії є українськими, інша справа, якими прекурсорами вони користуються, хто їх виробляє. Але це не означає, що ці тести мають якесь відношення до Російської Федерації".

Водночас, Данілов відповів, що не знає чи бенефіціари "Редвуд ЛТД" в Російській Федерації. За його словами, компанії, які будуть створювати тест-системи, українські і зареєстровані відповідно до законодавства.

Секретар РНБО додав, що тест-система виробництва дочірнього підприємства "Біосел" Інституту молекулярної біології та генетики НАН України для діагностики коронавірусу внесли в держреєстр медвиробів 21.02.2020, а другу тест-систему виробництва ТОВ "Діаген" внесли у цей держреєстр – 14.02.2020.

Інформацію прокоментував Коляда. Він зазначив, що деякі реактиви російського виробництва вже давно зареєстровані в Україні.

Пряма мова Коляди: "Це повна нісенітниця. Всі системи для МОЗ ми надали безкоштовно, для проходження валідації. Виробництво їх українське, для пробопідготовки зразків ми рекомендуємо кілька реактивів російського виробництва, але вони давно зареєстровані і так в Україні".