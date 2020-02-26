Украина будет тестировать граждан на коронавирус системами российского происхождения – нардеп

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Среда, 26 февраля 2020, 15:28

По словам народного депутата "Голоса" Александры Устиновой, Украина собирается тестировать граждан на коронавирус непроверенными тест-системами российского происхождения.

Источник: Facebook-страница Устиновой

Прямая речь: "Все пропустили решение СНБО по коронавирусу в Украине, в котором черным по белому написано название компании, в которой собираются закупать тест-системы для украинцев, вроде украинского происхождения.

Вот только в решении СНБО специально сделанные ошибки в названии компании и фамилии руководителя, чтобы никто не смог найти, кто это и где это. Вместо Диаген - написали - Диоген, а вместо Ярыша - Ярош.

Это было сделано, чтобы никто не смог найти компанию, которая будет производить якобы отечественные тест-системы для диагностики коронавируса".

 
СНИМОК РЕШЕНИя предоставил источник "УП"

Детали: По ее словам, компания "Диаген" имеет такое же отношение к производству тест-систем, как она к космосу, а официальное лицо компании - Александр Коляда, только ширма.

 
СНИМОК РЕШЕНИя предоставил источник "УП"

Устинова пишет, что компанией "Диаген" владеет "Редвуд ЛТД", которая была создана несколько лет назад и зарегистрирована в спальном районе Киева на подставное лицо вернее "доверенное" лицо - бывшего директора юридического департамента российской компании "Евросеть" Татьяны Звездогляд.

По информации нардепки, настоящие бенефициары "Редвуд ЛТД" из Российской Федерации с 24 февраля находятся в Украине.

Она считает, что занимается этим вопросом заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев.

Нардеп утверждает, что по больницам в регионах уже пошло письмо от компании о готовности продавать текст системы по 6 тыс. грн + реагенты российского происхождения "Реверта - L" и "РИБО-преп", производства компании AmpliSens, РФ.

Устинова отмечает, что эти тест-системы вообще не тестировались на инфицированных пациентах: "Нам с вами под видом украинского производителя пытаются втюхать никому неизвестные не протестированные системы российского происхождения, от компании, которая никогда таким не занималась и имеет российский след".

 
 
 
 
 
 
 
 

Украинская правда


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