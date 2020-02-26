Більшість українців проти силового встановлення миру на Донбасі

56% жителів України не підтримують ідею вирішення конфлікту на Донбасі за допомогою сили.

Джерело: результати опитування, проведеного соціологічною службою Центр Разумкова з 13 по 17 лютого

Дослівно: "Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом (відновлення військовою силою контролю України над територіями "ДНР" і "ЛНР") підтримують лише 20% громадян (проти цього виступають 56%)".

Деталі: Як зазначають соціологи, лише 13% підтримали б відокремлення територій, зайнятих "ДНР" і "ЛНР", від України, не підтримує – 65,5%.

Лише 10% підтримали б визнання Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу, натомість не підтримує – 70%.

Що було раніше: За результатами схожого опитування, проведеного 13-17 грудня 2019 року, соціологічна група "Рейтинг" встановила, що за силове повернення Донбасу виступало лише 16% українців, за замороження конфлікту – 38%.