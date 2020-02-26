Большинство украинцев против силового установления мира на Донбассе

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Среда, 26 февраля 2020, 16:04

56% жителей Украины не поддерживают идею решения конфликта на Донбассе с помощью силы.

Источник: результаты опроса, проведенного социологической службой Центр Разумкова с 13 по 17 февраля

Дословно: "Установление мира на Донбассе силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями "ДНР" и "ЛНР") поддерживают только 20% граждан (против этого выступают 56%)".

Детали: Как отмечают социологи, только 13% поддержали бы отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР", от Украины, не поддержали бы – 65,5%.

Лишь 10% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса, не поддержали бы – 70%.

Что было раньше: По результатам похожего опроса, проведенного 13-17 декабря 2019 года, социологическая группа "Рейтинг" установила, что за силовое возвращение Донбасса выступало лишь 16% украинцев, за замораживание конфликта – 38%.

    

Украинская правда
Темы: опрос Донбасс война


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