Большинство украинцев против силового установления мира на Донбассе

56% жителей Украины не поддерживают идею решения конфликта на Донбассе с помощью силы.

Источник: результаты опроса, проведенного социологической службой Центр Разумкова с 13 по 17 февраля

Дословно: "Установление мира на Донбассе силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями "ДНР" и "ЛНР") поддерживают только 20% граждан (против этого выступают 56%)".

Детали: Как отмечают социологи, только 13% поддержали бы отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР", от Украины, не поддержали бы – 65,5%.

Лишь 10% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса, не поддержали бы – 70%.

Что было раньше: По результатам похожего опроса, проведенного 13-17 декабря 2019 года, социологическая группа "Рейтинг" установила, что за силовое возвращение Донбасса выступало лишь 16% украинцев, за замораживание конфликта – 38%.