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Британія і Нідерланди підняли винищувачі через російський Ту-95 біля Норвегії

Середа, 26 лютого 2020, 16:12
Британія і Нідерланди підняли винищувачі через російський Ту-95 біля Норвегії

ВПС Великої Британії підняли в повітря щонайменше літак Voyager та два винищувачі Typhoon після виявлення російського бомбардувальника Ту-95 на захід від Норвегії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AirLive.net.

Два винищувачі також підняли в Норвегії, а Нідерланди - свій винищувач F-16.

 

Літаки Британії пролетіли до Шетландських островів після того, як біля узбережжя Норвегії був помічений російський бомбардувальник Ту-95, який прямував на Захід.

НАТО раніше фіксував, як бомбардувальники РФ літають з бойовими ракетами над Європою.

"Українська правда" в Threads

Теми: НідерландиВелика БританіяРосія
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