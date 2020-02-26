Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия и Нидерланды подняли истребители из-за российского Ту-95 у Норвегии

Среда, 26 февраля 2020, 16:12
Британия и Нидерланды подняли истребители из-за российского Ту-95 у Норвегии

ВВС Великобритании подняли в воздух по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon после обнаружения российского бомбардировщика Ту-95 к западу от Норвегии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AirLive.net.

Два истребителя также подняли в Норвегии, а Нидерланды - свой истребитель F-16.

 

Самолеты Британии пролетели у Шетландских островов после того, как у побережья Норвегии был замечен российский бомбардировщик Ту-95, который направлялся на Запад.

НАТО раньше фиксировал, как бомбардировщики РФ летают с боевыми ракетами над Европой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НидерландыВеликобританияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Нидерланды
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Коалиционное правительство Нидерландов распалось из-за споров по миграции – СМИ
Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом народа Украины
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: