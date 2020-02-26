Син ексголови КС організував схему махінацій з VIP-авто – джерела
Організатором злочинної групи, яка організувала незаконну схему переправки з країн Євросоюзу та збуту автомобілів еліт-класу, є син ексголови Конституційного суду Андрій Стрижак.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах
Деталі: Ще одним учасником схеми є депутат Ужгородської міської ради Михайло Чурило.
Пряма мова: "Організатор – син ексголови Конституційного суду. Серед учасників – депутат Ужгородської міської ради. Ще один учасник перебуває під домашнім арештом за нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. Інший – підсудний за шахрайські дії з автомобілями".
Деталі: Напередодні у Стрижака і Чурила було проведено обшуки. Наразі їх та ще трьох головних фігурантів схеми затримано в порядку ст.208 КПК України. Їм оголошено про підозру в створенні злочинної організації, шахрайстві та незаконноому заволодінні транспортним засобом. Невдовзі суд має обрати їм запобіжний захід.
Що передувало: 25 лютого стало відомо про викриття злочинної організації, яка займалася незаконним заволодінням авто. За даними слідства, група осіб оформлювала у лізинг автомобілі на території країн Європейського Союзу, переправляла їх через кордон України за підробленими документами, ставила на реєстрацію і в подальшому збувала. Правоохоронці встановили 56 фактів злочинної діяльності аферистів із сумою завданого збитку понад 4 мільйони євро.
Передісторія:
- За даними слідства, учасники злочинної групи оформляли на себе та на підставних осіб, в тому числі представників приватних вітчизняних та іноземних підприємців, на території країн Євросоюзу (Республіка Польща, Королівство Нідерландів, Чеська Республіка та інші) договори довгострокової оренди – лізинг - на транспортні засоби.
- Згодом, використовуючи корумповані зв’язки у правоохоронних органах, змовники проводили ці автомобілі через митний контроль та реєстрували у сервісних центрах МВС України, де отримували свідоцтва і державні номерні знаки, а далі - реалізовували покупцям. Серед клієнтів автошахраїв – особи, необізнані про походження іномарки, так і ті, хто бажав придбати автомобіль VIP-класу за заниженою ціною, знаючи про злочинний шлях поставки.
- У поліції кажуть, що починаючи з 2017 року, зловмисники ошукали десятки закордонних організацій, які, не дочекавшись виплат за лізингом, повідомили про це у правоохоронні органи. Автомобілі були оголошені у міжнародний розшук.