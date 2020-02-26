Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сина ексголови КС підозрюють в організації схеми махінацій з VIP-авто – джерела

Середа, 26 лютого 2020, 16:25
Сина ексголови КС підозрюють в організації схеми махінацій з VIP-авто – джерела

Поліція вважає організатором злочинної групи, яка організувала незаконну схему переправки з країн Євросоюзу та збуту автомобілів еліт-класу, сина ексголови Конституційного суду Андрія Стрижака.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Ще одним учасником схеми є депутат Ужгородської міської ради Михайло Чурило.

Пряма мова: "Організатор – син ексголови Конституційного суду. Серед учасників – депутат Ужгородської міської ради. Ще один учасник перебуває під домашнім арештом за нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. Інший – підсудний за шахрайські дії з автомобілями".

Деталі: Напередодні у Стрижака і Чурила було проведено обшуки. Наразі їх та ще трьох головних фігурантів схеми затримано в порядку ст.208 КПК України. Їм оголошено про підозру в створенні злочинної організації, шахрайстві та незаконноому заволодінні транспортним засобом. Невдовзі суд має обрати їм запобіжний захід.

Що передувало: 25 лютого стало відомо про викриття злочинної організації, яка займалася незаконним заволодінням авто. За даними слідства, група осіб оформлювала у лізинг автомобілі на території країн Європейського Союзу, переправляла їх через кордон України за підробленими документами, ставила на реєстрацію і в подальшому збувала. Правоохоронці встановили 56 фактів злочинної діяльності аферистів із сумою завданого збитку понад 4 мільйони євро.

Передісторія:

  • За даними слідства, учасники злочинної групи оформляли на себе та на підставних осіб, в тому числі представників приватних вітчизняних та іноземних підприємців, на території країн Євросоюзу (Республіка Польща, Королівство Нідерландів, Чеська Республіка та інші) договори довгострокової оренди – лізинг - на транспортні засоби.
  • Згодом, використовуючи корумповані зв’язки у правоохоронних органах, змовники проводили ці автомобілі через митний контроль та реєстрували у сервісних центрах МВС України, де отримували свідоцтва і державні номерні знаки, а далі - реалізовували покупцям. Серед клієнтів автошахраїв – особи, необізнані про походження іномарки, так і ті, хто бажав придбати автомобіль VIP-класу за заниженою ціною, знаючи про злочинний шлях поставки.
  • У поліції кажуть, що починаючи з 2017 року зловмисники ошукали десятки закордонних організацій, які, не дочекавшись виплат за лізингом, повідомили про це у правоохоронні органи. Автомобілі були оголошені у міжнародний розшук.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: поліція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
поліція
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: