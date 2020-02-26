Поліція вважає організатором злочинної групи, яка організувала незаконну схему переправки з країн Євросоюзу та збуту автомобілів еліт-класу, сина ексголови Конституційного суду Андрія Стрижака.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Ще одним учасником схеми є депутат Ужгородської міської ради Михайло Чурило.

Пряма мова: "Організатор – син ексголови Конституційного суду. Серед учасників – депутат Ужгородської міської ради. Ще один учасник перебуває під домашнім арештом за нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. Інший – підсудний за шахрайські дії з автомобілями".

Деталі: Напередодні у Стрижака і Чурила було проведено обшуки. Наразі їх та ще трьох головних фігурантів схеми затримано в порядку ст.208 КПК України. Їм оголошено про підозру в створенні злочинної організації, шахрайстві та незаконноому заволодінні транспортним засобом. Невдовзі суд має обрати їм запобіжний захід.

Що передувало: 25 лютого стало відомо про викриття злочинної організації, яка займалася незаконним заволодінням авто. За даними слідства, група осіб оформлювала у лізинг автомобілі на території країн Європейського Союзу, переправляла їх через кордон України за підробленими документами, ставила на реєстрацію і в подальшому збувала. Правоохоронці встановили 56 фактів злочинної діяльності аферистів із сумою завданого збитку понад 4 мільйони євро.

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