Сына эксглавы КС подозревают в организации схемы махинаций с VIP-авто - источники
Полиция считает организатором преступной группы, которая организовала незаконную схему переправки из стран Евросоюза и сбыта автомобилей элит-класса, сына экс-главы Конституционного суда Андрея Стрижака.
Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: Еще одним участником схемы является депутат Ужгородского городского совета Михаил Чурило.
Прямая речь: "Организатор - сын экс-главы Конституционного суда. Среди участников – депутат Ужгородского городского совета. Еще один участник находится под домашним арестом за нанесение телесных повреждений полицейскому. Другой - подсудимый за мошеннические действия с автомобилями".
Детали: Накануне у Стрижака и Чурило были проведены обыски. Сейчас они и еще трое главных фигурантов схемы задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении в создании преступной организации, мошенничестве и незаконном завладении транспортным средством. Вскоре суд должен избрать им меру пресечения.
Что предшествовало: 25 февраля стало известно о разоблачении преступной организации, которая занималась незаконным завладением авто. По данным следствия, группа лиц оформляла в лизинг автомобили на территории стран Европейского Союза, переправляла их через границу Украины по поддельным документам, ставила на регистрацию и в дальнейшем сбывала.
Правоохранители установили 56 фактов преступной деятельности аферистов с суммой нанесенного ущерба более 4 миллионов евро.
Предыстория:
- По данным следствия, участники преступной группы оформляли на себя и на подставных лиц, в том числе представителей частных отечественных и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза (Республика Польша, Королевство Нидерландов, Чехия и другие) договоры долгосрочной аренды - лизинг - на транспортные средства.
- Впоследствии, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах, заговорщики проводили эти автомобили через таможенный контроль и регистрировали в сервисных центрах МВД Украины, где получали свидетельства и государственные номерные знаки, а дальше – реализовывали покупателям. Среди клиентов автомошенников – лица, неосведомленные о происхождении иномарки, и те, кто хотел приобрести автомобиль VIP-класса по заниженной цене, зная о преступном пути поставки.
- В полиции говорят, что начиная с 2017 года злоумышленники обманули десятки иностранных организаций, которые, не дождавшись выплат по лизингу, сообщили об этом в правоохранительные органы. Автомобили были объявлены в международный розыск.