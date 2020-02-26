Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сына эксглавы КС подозревают в организации схемы махинаций с VIP-авто - источники

Среда, 26 февраля 2020, 16:25
Сына эксглавы КС подозревают в организации схемы махинаций с VIP-авто - источники

Полиция считает организатором преступной группы, которая организовала незаконную схему переправки из стран Евросоюза и сбыта автомобилей элит-класса, сына экс-главы Конституционного суда Андрея Стрижака.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Еще одним участником схемы является депутат Ужгородского городского совета Михаил Чурило.

Прямая речь: "Организатор - сын экс-главы Конституционного суда. Среди участников – депутат Ужгородского городского совета. Еще один участник находится под домашним арестом за нанесение телесных повреждений полицейскому. Другой - подсудимый за мошеннические действия с автомобилями".

Детали: Накануне у Стрижака и Чурило были проведены обыски. Сейчас они и еще трое главных фигурантов схемы задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении в создании преступной организации, мошенничестве и незаконном завладении транспортным средством. Вскоре суд должен избрать им меру пресечения.

Что предшествовало: 25 февраля стало известно о разоблачении преступной организации, которая занималась незаконным завладением авто. По данным следствия, группа лиц оформляла в лизинг автомобили на территории стран Европейского Союза, переправляла их через границу Украины по поддельным документам, ставила на регистрацию и в дальнейшем сбывала.

Правоохранители установили 56 фактов преступной деятельности аферистов с суммой нанесенного ущерба более 4 миллионов евро.

Предыстория:

  • По данным следствия, участники преступной группы оформляли на себя и на подставных лиц, в том числе представителей частных отечественных и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза (Республика Польша, Королевство Нидерландов, Чехия и другие) договоры долгосрочной аренды - лизинг - на транспортные средства.
  • Впоследствии, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах, заговорщики проводили эти автомобили через таможенный контроль и регистрировали в сервисных центрах МВД Украины, где получали свидетельства и государственные номерные знаки, а дальше – реализовывали покупателям. Среди клиентов автомошенников – лица, неосведомленные о происхождении иномарки, и те, кто хотел приобрести автомобиль VIP-класса по заниженной цене, зная о преступном пути поставки.
  • В полиции говорят, что начиная с 2017 года злоумышленники обманули десятки иностранных организаций, которые, не дождавшись выплат по лизингу, сообщили об этом в правоохранительные органы. Автомобили были объявлены в международный розыск.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
полиция
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: