Организатором преступной группы, которая организовала незаконную схему переправки из стран Евросоюза и сбыта автомобилей элит-класса, является сын экс-главы Конституционного суда Андрей Стрижак.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Еще одним участником схемы является депутат Ужгородского городского совета Михаил Чурило.

Прямая речь: "Организатор - сын экс-главы Конституционного суда. Среди участников – депутат Ужгородского городского совета. Еще один участник находится под домашним арестом за нанесение телесных повреждений полицейскому. Другой - подсудимый за мошеннические действия с автомобилями".

Детали: Накануне у Стрижака и Чурило были проведены обыски. Сейчас они и еще трое главных фигурантов схемы задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении в создании преступной организации, мошенничестве и незаконном завладении транспортным средством. Вскоре суд должен избрать им меру пресечения.

Что предшествовало: 25 февраля стало известно о разоблачении преступной организации, которая занималась незаконным завладением авто. По данным следствия, группа лиц оформляла в лизинг автомобили на территории стран Европейского Союза, переправляла их через границу Украины по поддельным документам, ставила на регистрацию и в дальнейшем сбывала.

Правоохранители установили 56 фактов преступной деятельности аферистов с суммой нанесенного ущерба более 4 миллионов евро.

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