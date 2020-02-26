У Грузії перший випадок коронавірусу: заражений приїхав з Ірану

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Середа, 26 лютого 2020, 20:47

Міністр охорони здоров’я Грузії заявила, що в країні підтверджено перший випадок захворювання на новий коронавірус COVID-2019.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rustavi 2.

За словами глави грузинського Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту Катерини Тікарадзе, перший випадок коронавірусу зафіксували у громадянина, який приїхав з Ірану через Азербайджан. Симптоми у нього виявили на кордоні.

Зараз пацієнт у віці близько 50 років перебуває у інфекційній лікарні, повідомила Тікарадзе. Стан його здоров’я стабільний, загрози життю немає.

Як пише агентство "Новости-Грузия", чоловік приїхав з Азербайджану на маршрутному таксі. Відповідні служби Міністерства охорони здоров'я вже почали встановлювати маршрут пересування інфікованого, щоб виявити всі можливі контакти.

Влада Грузії посилює запобіжні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі.

Слідом за призупиненням авіасполучення з Китаєм Грузія скасувала і прямі рейси з Іраном. За рішенням уряду на два тижні буде закрито кордон Грузії з Азербайджаном.

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Теми: коронавірус Грузія Іран


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