В Грузии первый случай коронавируса: зараженный приехал из Ирана

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Среда, 26 февраля 2020, 20:47

Министр здравоохранения Грузии заявила, что в стране подтвержден первый случай заболевания новым коронавирусом COVID-2019.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi 2.

По словам главы грузинского Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Екатерины Тикарадзе, первый случай коронавируса зафиксировали у гражданина, который приехал из Ирана через Азербайджан. Симптомы у него обнаружили на границе.

Сейчас пациент в возрасте около 50 лет находится в инфекционной больнице, сообщила Тикарадзе. Состояние его здоровья стабильное, угрозы жизни нет.

Как пишет агентство "Новости-Грузия", мужчина приехал из Азербайджана на маршрутном такси. Соответствующие службы Министерства здравоохранения уже начали устанавливать маршрут передвижения инфицированного, чтобы выявить все возможные контакты.

Власти Грузии усиливают меры в связи с распространением коронавируса в мире.

Вслед за приостановлением авиасообщение с Китаем Грузия отменила и прямые рейсы с Ираном. По решению правительства на две недели будет закрыта граница Грузии с Азербайджаном.

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Темы: коронавирус Грузия Иран


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