У передчутті епідемії німецькі авіакомпанії відправили працівників у відпустку

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Середа, 26 лютого 2020, 22:22

Німецька авіакомпанія Lufthansa і нідерландський перевізник KLM скоротять бюджет і заморозять найм, щоб зменшити вплив коронавірусу на бізнес.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан застеріг: Німеччина – "на порозі епідемії".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters та DW.

За словами урядовця, під час телефонної розмови з земельними міністрами охорони здоров'я він закликав їх активувати їхні плани екстрених заходів на випадок епідемії та підготувати їхнє можливе запровадження.

Міністр вказав на те, що у ФРН "ланцюжок зараження вірусом почасти не можна відстежити". 

Німецькі лікарі підтвердили вже 19 випадків зараження коронавірусом. 14 з них припадають за Баварію, де всі випадки зафіксували в співробітників однієї компанії. Коронавірусом вони інфікувалися від колеги з Китаю, котра прибула на конференцію в Мюнхен.

Інші випадки захворювання зафіксовано в землях Баден-Вюрттемберг, де виявлено три нових інфікованих, і Північний Рейн - Вестфалія, де інфекцію підтвердили в одного подружжя.

Авіакомпанія KLM скоротить найм нових співробітників і зовнішніх консультантів, затримає нові ІТ-проєкти і плани з оновлення офісів, а також значно скоротить витрати на відрядження.

Персоналу запропонували взяти вихідні дні, щоб скоротити витрати компанії, оскільки частота рейсів і далі страждає від скорочення авіаперельотів.

KLM закрила маршрути в Китай до кінця березня. 

Найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa в середу заявила про програму скорочення витрат, зокрема, призупинення набору нових співробітників.

Lufthansa також запропонувала працівникам неоплачувану відпустку та розглядає розширення варіантів роботи на неповний робочий день у контексті колективних договорів.

Теми: коронавірус Німеччина авіа


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