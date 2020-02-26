В предчувствии эпидемии немецкие авиакомпании отправили сотрудников в отпуск

728 просмотров
Среда, 26 февраля 2020, 22:22

Немецкая авиакомпания Lufthansa и нидерландский перевозчик KLM сократят бюджет и заморозят найм, чтобы уменьшить влияние коронавируса на бизнес. 

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предостерег: Германия – "на пороге эпидемии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и DW.

По словам чиновника, во время телефонного разговора с земельными министрами здравоохранения он призвал их активировать их планы экстренных мер на случай эпидемии и подготовить их возможное введение.

Министр указал на то, что в ФРГ "цепочку заражения вирусом отчасти невозможно отследить".

Немецкие врачи подтвердили уже 19 случаев заражения коронавирусом. 14 из них приходятся на Баварию, где все случаи зафиксировали у сотрудников одной компании. Коронавирусом они заразились от коллеги из Китая, которая прибыла на конференцию в Мюнхен.

Другие случаи заболевания зафиксированы в землях Баден-Вюрттемберг, где обнаружены три новых инфицированных, и Северный Рейн - Вестфалия, где инфекцию подтвердили в супружеской пары.

Авиакомпания KLM сократит найм новых сотрудников и внешних консультантов, задержит новые ИТ-проекты и планы по обновлению офисов, а также значительно сократит расходы.

Персоналу предложили взять выходные дни, чтобы сократить расходы компании, поскольку частота рейсов и дальше страдает от сокращения авиаперелетов.

KLM закрыла маршруты в Китай до конца марта.

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa в среду объявила о программе сокращения расходов, включая приостановление набора новых сотрудников.

Lufthansa также предложила неоплачиваемый отпуск и рассматривает расширение вариантов работы на неполный рабочий день в контексте коллективных договоров.

Темы: коронавирус Германия авиа


powered by lun.ua
Материалы по теме
В СНБО определили, у кого какие шансы подхватить коронавирус 26 февраля 2020, 21:54
В Грузии первый случай коронавируса: зараженный приехал из Ирана 26 февраля 2020, 20:47
Новые Санжары: после проведения тестов у эвакуированных коронавирус не нашли - штаб 26 февраля 2020, 18:49
Все новости
Главные новости
Дело Шеремета: полиция рассекречивает материалы больше полутысячи следственных действий
Украина в ТКГ призвала защищать Донбасс от коронавируса
Сын экс-главы КС организовал схему махинаций с VIP-авто – источники
Богдан показал свою справку о зарплате в ОП
Все новости
Дети

9 простых советов, которые помогут привлечь детей к чтению

Фотопроект

Как выглядит сон с папой, когда мамы уже нет

Культура

Как украинцы праздновали последнюю неделю перед великим постом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!