В предчувствии эпидемии немецкие авиакомпании отправили сотрудников в отпуск

Немецкая авиакомпания Lufthansa и нидерландский перевозчик KLM сократят бюджет и заморозят найм, чтобы уменьшить влияние коронавируса на бизнес.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предостерег: Германия – "на пороге эпидемии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и DW.

По словам чиновника, во время телефонного разговора с земельными министрами здравоохранения он призвал их активировать их планы экстренных мер на случай эпидемии и подготовить их возможное введение.

Министр указал на то, что в ФРГ "цепочку заражения вирусом отчасти невозможно отследить".

Немецкие врачи подтвердили уже 19 случаев заражения коронавирусом. 14 из них приходятся на Баварию, где все случаи зафиксировали у сотрудников одной компании. Коронавирусом они заразились от коллеги из Китая, которая прибыла на конференцию в Мюнхен.

Другие случаи заболевания зафиксированы в землях Баден-Вюрттемберг, где обнаружены три новых инфицированных, и Северный Рейн - Вестфалия, где инфекцию подтвердили в супружеской пары.

Авиакомпания KLM сократит найм новых сотрудников и внешних консультантов, задержит новые ИТ-проекты и планы по обновлению офисов, а также значительно сократит расходы.

Персоналу предложили взять выходные дни, чтобы сократить расходы компании, поскольку частота рейсов и дальше страдает от сокращения авиаперелетов.

KLM закрыла маршруты в Китай до конца марта.

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa в среду объявила о программе сокращения расходов, включая приостановление набора новых сотрудников.

Lufthansa также предложила неоплачиваемый отпуск и рассматривает расширение вариантов работы на неполный рабочий день в контексте коллективных договоров.