Ліга Чемпіонів. "МанСіті" в Мадриді виграв у "Реала", "Ювентус" поступився "Ліону"

Мадридський Реал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів поступився англійському Манчестер Сіті.

Поєдинок, що пройшов у Мадриді у середу 26 лютого, завершився поразкою іспанського клубу з рахунком 1:2.

На 21-й хвилині момент був створений біля воріт Реала. Після удару Габріеля Жезуса з метрів десяти Тібо Куртуа відбив м`яча. На 30-й хвилині відповідь Реала. Удар головою Каріма Бензема, і ворота Манчестер Сіті рятує вже Емерсон. На 45-й хвилині ще один момент в "городян", коли після удару Жезуса Серхіо Рамос ледве не зрізав м`яча у власні ворота.

На старті другого тайму Куртуа відбиває два поспіль небезпечні удари Ріяда Мареза. На 60-й хвилині Реал виходить вперед. Після помилки захисників Сіті Жозе Вінісіус відпасував на Іско, який переграв Емерсона - 1:0.

На 78-й хвилині Манчестер Сіті відігрався. Після подачі у штрафну Жезус пробив ударом головою з під Рамоса у нижній кут воріт - 1:1. За три хвилини підопічні Пепа Гвардіоли вже ведуть у рахунку. У штрафній Реала Даніель Карвахаль збиває Рахіма Стерлінга, і арбітр ставить пенальті. З 11 метрів Кевін де Брюйне переграв Куртуа - 2:1. На 86-й хвилині Реал залишається ще й в меншості. Рамос збиває Жезуса, який мав вибігати сам на сам з воротарем і отримує пряму червону картку.

В іншому матчі дня Ліон в домашній зустрічі з рахунком 1:0 здолав туринський Ювентус. Французи були гостріше в атаці і отримали цілком логічну перемогу. На 20-й хвилині Ювентус рятує поперечка воріт після удару Карла Токо-Екамбі. На 32-й хвилині Люка Тузар забив єдиний гол в цій грі.

Під завершення другого тайму Ювентус пішов у наступ, але м`яч не йшов у ворота після ударів Гонсало Ігуаїна та Паула Дібала. На 90-й хвилині Дібала навіть забив гол, що був скасований через офсайд.