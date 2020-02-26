Лига Чемпионов. "МанСити" в Мадриде выиграл у "Реала", "Ювентус" уступил "Лиону"

Мадридский Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил английскому Манчестер Сити.

Поединок, прошедший в Мадриде в среду 26 февраля, завершился поражением испанского клуба со счетом 1: 2.

На 21-й минуте момент был создан у ворот Реала. После удара Габриэля Жезуса метров с десяти Куртуа отбил мяч. На 30-й минуте ответ Реала. Удар головой Карима Бензема, и ворота Манчестер Сити спасает уже Эмерсон. На 45-й минуте еще один момент в "горожан", когда после удара Жезуса Серхио Рамос чуть не срезал мяч в собственные ворота.

На старте второго тайма Куртуа отражает два подряд опасных удара Рияда Мареза. На 60-й минуте Реал выходит вперед. После ошибки защитников Сити Жозе Винисиус отпасовал на Иско, который переиграл Эмерсона - 1: 0.

На 78-й минуте Манчестер Сити отыгрался. После подачи в штрафную Жезус пробил ударом головой из-под Рамоса в нижний угол ворот - 1: 1. За три минуты подопечные Пепа Гвардиолы уже ведут в счете. В штрафной Реала Даниэль Карвахаль сбивает Рахима Стерлинга, и арбитр ставит пенальти. С 11 метров Кевин де Брюйне переиграл Куртуа - 2: 1. На 86-й минуте Реал остается еще и в меньшинстве. Рамос сбивает Жезуса, который должен выбегать один на один с вратарем и получает прямую красную карточку.

В другом матче дня Лион в домашней встрече со счетом 1: 0 одолел туринский Ювентус. Французы были острее в атаке и получили вполне логичную победу. На 20-й минуте Ювентус спасает перекладина после удара Карла Токо-Екамби. На 32-й минуте Люка Тузара забил единственный гол в этой игре.

Под конец второго тайма Ювентус пошел в наступление, но мяч не шел в ворота после ударов Гонсало Игуаина и Дибала. На 90-й минуте Дибала даже забил гол, который был отменен из-за офсайда.