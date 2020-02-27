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Петра Ющенка позбавили докторського ступеня за плагіат

Четвер, 27 лютого 2020, 00:09
Петра Ющенка позбавили докторського ступеня за плагіат

Брат третього президента України Віктора Ющенка, депутат Верховної Ради трьох скликань Петро Ющенко позбавлений ступеня доктора наук за плагіат у дисертації. 

Джерело: пресслужба Міністерства освіти і науки

Деталі: Атестаційна колегія МОН скасувала рішення Вченої ради про присудження Ющенку Петру Андрійовичу ступеня доктора історичних наук за спеціальністю "Історія України".

Дослівно: Рішення свідчить, що дисертації Петра Ющенка на тему "Київоруська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII – початок XXI ст.)" "не відповідає вимогам, що висуваються до дисертацій, не містить авторських наукових положень і науково обґрунтованого результату в галузі історичної науки, що вирішує важливу наукову або науково-прикладну проблему, містить текстові запозичення (Плагіат - УП) і некоректні посилання".

"Українська правда" у Threads

Теми: Ющенкоплагіат
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