Петра Ющенко лишили докторской степени за плагиат

1162 просмотра
Четверг, 27 февраля 2020, 01:09

Брат третьего президента Украины Виктора Ющенко, депутат Верховной Рады трех созывов Петр Ющенко лишен степени доктора наук за плагиат в диссертации.

Источник: пресс служба Министерства образования и науки

Детали: Аттестационная коллегия МОН отменила решение Ученого совета о присуждении Ющенко Петру Андреевичу степени доктора исторических наук по специальности "История Украины".

Дословно: Решение свидетельствует, что диссертации Петра Ющенко на тему "Кииворуська наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)" "Не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, не содержит авторских научных положений и научно обоснованного результата в области исторической науки, решает важную научную или научно-прикладную проблему, содержит текстовые заимствования (Плагиат - УП) и некорректные ссылки".

Темы: Ющенко плагиат


powered by lun.ua
Материалы по теме
Присвоение "Межигорья": о подозрении сообщили 8 лицам 11 августа 2019, 09:03
ГПУ завершила расследование о "хищениях" Ющенко 1 августа 2019, 16:08
Суд дважды отказался арестовывать имущество Ющенко 1 августа 2019, 12:16
Все новости
Главные новости
Первые случаи коронавируса обнаружили еще в 6 странах мира
В СНБО определили, у кого какие шансы пережить коронавирус
Дело Шеремета: полиция рассекречивает материалы больше полутысячи следственных действий
Украина в ТКГ призвала защищать Донбасс от коронавируса
Все новости
Фотопроект

Как выглядит сон с папой, когда мамы уже нет

Фото

Нацотбор Евровиденья-2020 в фото

Опыт

Как заткнуть рот сексисту-шутнику? 4 истории женщин, которые заставят вас хохотать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!