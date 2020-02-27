Петра Ющенко лишили докторской степени за плагиат

Брат третьего президента Украины Виктора Ющенко, депутат Верховной Рады трех созывов Петр Ющенко лишен степени доктора наук за плагиат в диссертации.

Источник: пресс служба Министерства образования и науки

Детали: Аттестационная коллегия МОН отменила решение Ученого совета о присуждении Ющенко Петру Андреевичу степени доктора исторических наук по специальности "История Украины".

Дословно: Решение свидетельствует, что диссертации Петра Ющенко на тему "Кииворуська наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)" "Не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, не содержит авторских научных положений и научно обоснованного результата в области исторической науки, решает важную научную или научно-прикладную проблему, содержит текстовые заимствования (Плагиат - УП) и некорректные ссылки".