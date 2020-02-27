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У Сирії загинули двоє турецьких військових

Четвер, 27 лютого 2020, 03:29
У Сирії загинули двоє турецьких військових

В результаті повітряної атаки сил режиму Башара Асада в Ідлбській зоні деескалації на північному заході Сирії загинули двоє військовослужбовців ЗС Туреччини. 

Джерело: "Анадолу"

Деталі: Крім того, ще двоє турецьких військових отримали поранення. Згідно з інформацією Міністерства національної оборони Туреччини, повторним ударом ЗС Туреччини нейтралізували 114 солдатів режиму.

Нагадаємо: 

  • 9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Теми: СиріяТуреччина
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