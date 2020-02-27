У Сирії загинули двоє турецьких військових

В результаті повітряної атаки сил режиму Башара Асада в Ідлбській зоні деескалації на північному заході Сирії загинули двоє військовослужбовців ЗС Туреччини.

Джерело: "Анадолу"

Деталі: Крім того, ще двоє турецьких військових отримали поранення. Згідно з інформацією Міністерства національної оборони Туреччини, повторним ударом ЗС Туреччини нейтралізували 114 солдатів режиму.

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