В Сирии погибли двое турецких военных
74 просмотра
Четверг, 27 февраля 2020, 04:29
В Сирии погибли двое турецких военныхВ результате воздушной атаки сил режима Башара Асада в Идлбський зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли двое военнослужащих ВС Турции.
Источник: "Анадолу"
Детали: Кроме того, еще двое турецких военных получили ранения. Согласно информации Министерства национальной обороны Турции, повторным ударом ВС Турции нейтрализовали 114 солдат режима.
Напомним:
- 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией, и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!