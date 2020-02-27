В Сирии погибли двое турецких военных

В Сирии погибли двое турецких военныхВ результате воздушной атаки сил режима Башара Асада в Идлбський зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли двое военнослужащих ВС Турции.

Источник: "Анадолу"

Детали: Кроме того, еще двое турецких военных получили ранения. Согласно информации Министерства национальной обороны Турции, повторным ударом ВС Турции нейтрализовали 114 солдат режима.

Напомним: