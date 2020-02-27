На півдні й сході України знову очікується штормовий вітер

27 лютого в південній та східній частинах за прогнозом – пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий), а у високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (III рiвень).

Джерело: Український гідрометцентр, Укрінформ

Деталі: У південних та північних областях у четвер очікується невеликий дощ, температура вдень 4-9° тепла.

Вдень в Україні, крім південного-сходу, невеликий дощ.

Вітер південно-західний із переходом на Правобережжі на північно-західний 5-10 м/с, у південній та східній частинах пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 4-9° тепла, у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму 10-15° тепла.

У Карпатах вдень невеликий мокрий сніг; на дорогах місцями ожеледиця; температура протягом доби 0-5° морозу.

У Києві та області 27 лютого невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний 5-10 м/с. Денна температура у столиці 5-7° тепла, по області вдень 4-9° тепла